Κηφισιά – ΠΑΟΚ: Για το διπλό κορυφής στη Νίκαια οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Κηφισιά στη Νεάπολη (4/3/2026, 20:00, COSMOTE TV) σε εξ αναβολής παιχνίδι της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Μετά από πέντε παιχνίδια (τρεις ισοπαλίες για τη Super League και δύο ήττες από τη Θέλτα για το UEFA Europa League) ο ΠΑΟΚ επέστρεψε στις επιτυχίες. Το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στην Τούμπα δίνει τη δυνατότητα στην ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου, εφόσον κερδίσει την Κηφισιά, να «πατήσει» κορυφή μαζί με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, αλλά και να πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής στο Φάληρο (8/3, 21:00).

Ο Ρουμάνος προπονητής βλέπει σταδιακά βασικούς παίκτες να επιστρέφουν, με τον Κωνσταντέλια να βρίσκεται και πάλι στη διάθεση του Λουτσέσκου, ενώ Τάισον, Κένι, Μεϊτέ και Λόβρεν αναμένεται να δώσουν το παρών στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη (08/03).

Οι γηπεδούχοι του Σεμπάστιαν Λέτο, από την άλλη, έσπασαν το ρόδι το Σάββατο (28/2) φτάνοντας στην πρώτη τους νίκη για το 2026 με το 1-0 επί του Λεβαδειακού. Ο σύλλογος των Βορείων Προαστίων επέστρεψε στις επιτυχίες μετά από εννέα αγωνιστικές (0-6-3), πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα και ελπίζει για την οκτάδα.

Πιθανές ενδεκάδες:

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ, Κονατέ, Σόουζα, Πέτκοφ, Χουχούμης, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ζέρσον, Μπένι, Αμανί, Θεοδωρίδης.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Καμαρά, Ζαφείρης, Χατσίδης, Μπιάνκο, Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης.