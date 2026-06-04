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Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Σουηδία – Ελλάδα

Οι φιλικοί αγώνες ποδοσφαίρου ενόψει του Μουντιάλ μονοπωλούν το ενδιαφέρον
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI
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Ο φιλικός αγώνας της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης υπάρχουν ακόμα τρία φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ, αλλά και οι αγώνες μπάσκετ για τα πλέι οφ των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Γαλλία Euro Κ17

19:00 Novasports Start Σλοβενία – Κύπρος Φιλικός Αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Μούρθια ACB Liga Endesa

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ισπανία Euro Κ17

20:00 ALPHA Σουηδία – Ελλάδα Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Start Ισπανία – Ιράκ Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ρώμη

22:15 Novasports Prime Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού Φιλικός Αγώνας

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Αθλητικά
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