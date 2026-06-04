Αθλητικές μεταδόσεις με Σουηδία – Ελλάδα

Ο φιλικός αγώνας της Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (4/6/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Πέμπτης υπάρχουν ακόμα τρία φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας ενόψει του Μουντιάλ, αλλά και οι αγώνες μπάσκετ για τα πλέι οφ των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

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Οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βέλγιο – Γαλλία Euro Κ17

19:00 Novasports Start Σλοβενία – Κύπρος Φιλικός Αγώνας

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπεσίκτας – Μπαχτσεσεχίρ Turkish Basketball Super League

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20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπαρτσελόνα – Μούρθια ACB Liga Endesa

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ιταλία – Ισπανία Euro Κ17

20:00 ALPHA Σουηδία – Ελλάδα Φιλικός Αγώνας

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Βενέτσια – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

22:00 Novasports Start Ισπανία – Ιράκ Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τενερίφη – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ IAAF Diamond League Ρώμη

22:15 Novasports Prime Γαλλία – Ακτή Ελεφαντοστού Φιλικός Αγώνας