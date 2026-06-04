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Ο Ολυμπιακός απάντησε με βίντεο για την επίμαχη φάση Φουρνιέ – Ναν: «Κανένα σχόλιο»

Οι ερυθρόλευκοι θεωρούν ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της
Ο Φουρνιέ με τον Ναν
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI
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Ο Ολυμπιακός πήρε θέση για το φάουλ του Ναν στον Φουρνιέ που έκρινε σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του πρώτου τελικού της GBL με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός απάντησε στις διαμαρτυρίες του Παναθηναϊκού για τη φάση, που καταλογίστηκε φάουλ στον Κέντρικ Ναν πάνω στον Εβάν Φουρνιέ, ανεβάζοντας ένα βίντεο και μία σχετική φωτογραφία στα sociali media και τονίζοντας πως “δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο…“.

Οι ερυθρόλευκοι θεωρούν ότι η εικόνα μιλάει από μόνη της και δικαιώνει τη Βάσω Τσαρούχα για την απόφασή της.

Δείτε την επίμαχη φάση που προκάλεσε την έκρηξη του Εργκίν Αταμάν και των ανθρώπων του Παναθηναϊκού

Με 46 δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη και το σκορ στο 75-73 υπέρ του Ολυμπιακού, οι διαιτητές χρέωσαν τον Ναν με φάουλ πάνω στον Φουρνιέ και ο Γάλλος γκαρντ έκανε το 77-73 από τη γραμμή των βολών.

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