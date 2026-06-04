Ο Μίλτος Τεντόγλου έτοιμος να γράψει ιστορία στο Diamond League της Ρώμης

Ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται σε τρομερή αγωνιστική κατάσταση, θα αγωνιστεί στην αγαπημένη του Ρώμη και είναι έτοιμος για μία νέα μεγάλη πτήση, γιατί όχι καλύτερη από το 8.66 του Λούη Τσάτουμα.

Συναρπαστικός αναμένεται ο αγώνας του μήκους στο Diamond League της Ρώμης (4/6/2026), με τον Μίλτο Τεντόγλου να έχει τον πρώτο λόγο.

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Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι προέρχεται από το 8,49 μ. της Λεμεσού, λίγες ημέρες μετά το 8,46 μ. στο Diamond League της Κίνας, και έχει τη δυναμική να πραγματοποιήσει τα πρώτα του άλματα στη σεζόν πάνω από τα 8,50 μέτρα.

Ο έμπειρος αθλητής είναι, δίχως αμφιβολία, σε εξαιρετική κατάσταση, κάτι που επιβεβαίωσε τόσο στη Σιαμέν όσο και στην Κύπρο, όπου πέτυχε το μεγάλο του άλμα στην έκτη προσπάθεια. Ο αθλητής έχει τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στον κόσμο, πίσω από το 8,51 μ. του Σίμον Εχάμερ.

Στη Ρώμη θα αγωνιστεί και ο νικητής του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Κλειστού Στίβου, Γκέρσον Μπαλντέ, με 8,46 μ. από τη χειμερινή περίοδο και 8,01 μ. στη θερινή σεζόν. Ο Τάτζεϊ Γκέιλ πέτυχε 8,32 μ. στη Σιαμέν, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η παρουσία του 19χρονου Χόρχε Χοντελίν με 8,34 μ., του έμπειρου Λίαμ Άντκοκ και του ανερχόμενου Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοβ.

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Ο μοναδικός απών θα είναι ο Ματία Φουρλάνι, που τραυματίστηκε στο Diamond League της Σιαμέν.

Το μήκος ανδρών έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22:35 ώρα Ελλάδας και το αγώνισμα θα μεταδοθεί μέσα στο δίωρο τηλεοπτικό πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.