Μάικλ Τζόρνταν: Διακοπές στη Μύκονο σε θαλαμηγό αξίας 100 εκατ. ευρώ – Ο θρύλος του NBA σε στιγμές χαλάρωσης

Ο Μάικλ Τζόρνταν κάνει για ακόμα μια χρονιά καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα. Η Μύκονος έχει εξελιχθεί σε αγαπημένο προορισμό για τον ίδιο, καθώς αυτή, δεν είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται το νησί. Ο θρύλος του ΝΒΑ κάνει διακοπές με το superyacht του «M’Brace» μαζί με 25μελή παρέα.

Ο Μάικλ Τζόρνταν έφτασε στο αεροδρόμιο του νησιού την Τετάρτη 3 Ιουνίου με το ιδιωτικό του τζετ. Η Μύκονος αρχίζει να γεμίζει από τουρίστες που απολαμβάνουν τις θάλασσες και τη ζωή στα κοσμικά σοκάκια του νησιού. Ο 63χρονος έχει κοντά του και αυτή τη φορά αγαπημένους φίλους. Το ίδιο είχε συμβεί και το 2025, όταν εκτός από το «Νησί των Ανέμων», είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα και τις Σπέτσες.

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O «Air Michael» απαθανατίστηκε από την κάμερα του Mykonoslive.tv, πάνω στην θαλαμηγό του να χαλαρώνει απολαμβάνοντας το διάσημο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα. Το σκάφος του, μήκους 75 μέτρων, κατασκευάστηκε το 2018 από το διάσημο ολλανδικό ναυπηγείο Amels και διαθέτει εσωτερικό από αλουμίνιο, οκτώ καμπίνες που φιλοξενούν έως 12 επισκέπτες, ενώ το πλήρωμά του αποτελείται από 24 άτομα.

Συνδυάζει πολυτέλεια με άνεση και στις παροχές του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων πισίνα, γυμναστήριο, κλαμπ, τζακούζι, κινηματογράφο, γήπεδο μπάσκετ και πληθώρα θαλάσσιων παιχνιδιών.

Εντυπωσιακό είναι το καθιστικό που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού και διαθέτει γυάλινα, πανοραμικά παράθυρα για παρατήρηση του βυθού. Καταχωρημένο στα Νησιά Κέιμαν, το «M’Brace» θεωρείται ένα από τα πιο πολυτελή superyachts που πλέουν στα νερά της Μεσογείου.

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Η αξία του εκτιμάται σήμερα στα €100.000.000, ενώ το κόστος κατασκευής του ξεπέρασε τα €90.000.000. Το «M’Brace» διατίθεται για ενοικίαση στην τιμή του €1.000.000/εβδομάδα την high season ενώ το κόστος της ετήσιας συντήρησής του αγγίζει τα €10.000.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πολυτελής θαλαμηγός αναμένεται να συνεχίσει το ταξίδι της στο Αιγαίο με προορισμούς άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Η πρώτη φορά που είχε επισκεφθεί την Ελλάδα ήταν το 1983 ως νεαρός φοιτητής και παίκτης του κολεγίου North Carolina. Είχε έρθει για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (στο Αλεξάνδρειο), όπου μάλιστα αγωνίστηκε απέναντι στον Νίκο Γκάλη.