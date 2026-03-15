Κηφισιά – Βόλος 2-0: «Άλμα» παραμονής από τους Κηφισιώτες στη Super League

Η Κηφισιά νίκησε με 2-0 το Βόλο στην 25η αγωνιστική της Super League και έκανε ένα σημαντικό “βήμα” για την παραμονή της στην κατηγορία, κερδίζοντας έδαφος στη βαθμολογία, μία “στροφή” πριν την έναρξη των πλέι άουτ.

Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Κηφισιά “καθάρισε” εύκολα το Βόλο στη Νεάπολη και μπορεί να… αναπνέει καλύτερα στη “μάχη” για την αποφυγή του υποβιβασμού, αφού βρέθηκε στο +11 από τον Πανσερραϊκό και το +10 από τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Χριστόπουλος άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους μετά από ασίστ του Λαρουσί, που τον έβγαλε σε θέση τετ-α-τετ με τον Σιμπάνη, ενώ το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Πόμπο, περνώντας και τον τερματοφύλακα των Θεσσαλών, μετά από νέα ασίστ του Λαρουσί στο 68ο λεπτό του αγώνα.

Ο Βόλος δεν κατάφερε σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να φανεί ανταγωνιστικός στο ματς και έτσι, έχασε μία ακόμη ευκαιρία να βρεθεί στα πλέι οφ για τις θέσεις 5-8 στη Super League.

Οι συνθέσεις στο Κηφισιά – Βόλος

Κηφισιά: Ραμίρεζ , Κονατέ, Πέτκοφ, Πόκορνι, Λαρουσί (83′ Χουχούμης), Ρουκουνάκης (66′ Βιγιαφάνιες), Αμανί, Ζέρσον Σόουζα, Πόμπο (83′ Μαρτίνς), Αντόνισε (57′ Εμπό), Χριστόπουλος (66′ Μίγιτς).

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια (61′ Κύρκος), Κάργας, Χέρμανσον, Αμπάντα, Μπουζούκης (72′ Μαρτίνεζ), Κόμπα (72′ Φορτούνα), Γκονζάλες, Χουάνπι (46′ Λάμπρου), Μύγας (55′ Γρόσδης), Ουρτάδο.