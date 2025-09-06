Κιλιάν Εμπαπέ: Έφτασε τον Τιερί Ανρί στα γκολ στην εθνική Γαλλίας και θέλει την πρωτιά του Ολιβιέ Ζιρού

Το γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ στο 82ο λεπτό του Ουκρανία – Γαλλία (0-2) την Παρασκευή (05.09.2025), από ασίστ του συμπαίκτη του στη Ρεάλ Μαδρίτης, Ορελιέν Τσουαμενί, ανέβασε τον επιθετικό των “μπλε” στα 51 τέρματα με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Με το γκολ αυτό, ο Κιλιάν Εμπαπέ ισοφάρισε τον θρύλο της εθνικής Γαλλίας, Τιερί Ανρί στη δεύτερη θέση της λίστας των σκόρερ όλων των εποχών των ‘μπλε”, πίσω από τα 57 του Ολιβιέ Ζιρού.

“Είναι τιμή να ισοφαρίσω έναν παίκτη όπως ο Ανρί. Αλλά τώρα θέλω να τον ξεπεράσω”, δήλωσε ο 26χρονος Εμπαπέ στο TF1. “Όλοι ξέρουν τι σημαίνει για εμάς τους Γάλλους, ακόμη περισσότερο για τους επιθετικούς. Είναι κάποιος που άνοιξε τον δρόμο και τρέφω μεγάλο σεβασμό και θαυμασμό γι΄ αυτόν”. Το να φτάσω σε αυτό το ορόσημο τόσο νωρίς είναι τρελό, αλλά μου αρέσει. Θέλω να συνεχίσω και, πάνω απ΄ όλα, να κερδίζω παιχνίδια και τίτλους” ανέφερε.