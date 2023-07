Η Αλ Χιλάλ είναι διατεθειμένη να προσφέρει χρυσάφι στα πόδια του Κιλιάν Εμπαπέ, καθώς οι Σαουδάραβες προσφέρουν 300 εκατομμύρια ευρώ στην Παρί και 700 στον παίκτη, προκειμένου ο 24χρονος να αγωνιστεί στον σύλλογο για ένα μόλις χρόνο.

Ο Εμπαπέ θέλει να αγωνιστεί ένα χρόνο στην Παρί και στη συνέχεια να πάει ως ελεύθερος στην Ρεάλ Μαδρίτης, με τον γαλλικό σύλλογο να μην είναι διατεθειμένος σε καμία περίπτωση να αφήσει τον ποδοσφαιριστή έτσι εύκολα.

Γι’ αυτό άλλωστε οι ιθύνοντες της Παρί πήραν την απόφαση ο Εμπαπέ να μπει στον πάγο και να προπονείται μέχρι νεοτέρας με τους «κομμένους» παίκτες του κλαμπ.

Λύση στο εν λόγω ζήτημα έρχεται να δώσει σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Αλ Χιλάλ, αφού για να ντύσει τον 24χρονο με τα χρώματα του συλλόγου δεν διστάζει να δώσει στην Παρί 700 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα οι Σαουδάραβες προσφέρουν στον Εμπαπέ 300 εκατομμύρια τον χρόνο, σε μια μεταγραφή που εάν τελικά πραγματοποιηθεί προκαλεί ίλιγγο.

Μέχρι στιγμής πάντως δεν υπάρχει κάποια νεότερη εξέλιξη, ωστόσο σε περίπτωση που το εν λόγω σενάριο είναι αληθινό, τότε δεν αποκλείεται η μεταγραφή να ολοκληρωθεί.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦



Understand it’s worth €300m — record fee.



No talks on player side.



⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E