Ο Κιλιάν Εμπαπέ έσπασε όλα τα ρεκόρ στον τελικό του Μουντιάλ 2022, πέτυχε τρία γκολ, ευστόχησε και στο πέναλτι στη ρωσική ρουλέτα, ωστόσο φεύγει με το Κατάρ με άδεια χέρια, για την ακρίβεια μόνο με το χρυσό παπούτσι.

Τι άλλο να έκανε ο Κιλιάν Εμπαπέ στον τελικό του Μουντιάλ 2022 κόντρα στην Αργεντινή; Έπαιξε μόνος του τους Αργεντινούς και λίγο έλειψε να οδηγήσει τη Γαλλία για δεύτερη φορά στην κορυφή του κόσμου.

Η τύχη χαμογέλασε στο φινάλε στον Λιονέλ Μέσι, με τον Γάλλο σούπερ σταρ να μην μπορεί να κρύψει την απογοήτευση του κατά τη διάρκεια των απονομών.

Η φωτογραφία του Εμπαπέ να περνάει με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από το τρόπαιο του Μουντιάλ έγινε viral, με τον ίδιο να μην μπορεί να χαρεί τα ρεκόρ που έκανε.

Ο Εμπαπέ πέτυχε όλα τα γκολ των τρικολόρ στον τελικό του Μουντιάλ και έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει χατ-τρικ σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου μετά από τον άθλο του Τζεφ Χερστ στον τελικό του 1966 (Αγγλία – Γερμανία).

Ο 23χρονος σταρ του γαλλικού ποδοσφαίρου έγινε ο κορυφαίος σκόρερ σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου με 4 γκολ (είχε πετύχει και ένα γκολ στο 4-2 επί της Κροατίας το 2018) αφήνοντας στη δεύτερη θέση τους Ζινεντίν Ζιντάν, Πελέ, Τζεφ Χερστ και Βαβά που σταμάτησαν στα τρία γκολ σε τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Kylian Mbappe has scored more goals in World Cup Finals than any other player in the history of the competition:



🥇 KYLIAN MBAPPE – 4

🥈 Zinedine Zidane, Pele, Geoff Hurst, Vava – 3

🥉 Ronaldo, Mario Kempes, Helmut Rahn, Lionel Messi- 2



He is only 23. 🤯 pic.twitter.com/PFMGvVYFKK