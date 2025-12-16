Κιλιάν Εμπαπέ: Η Παρί Σεν Ζερμέν καλείται να πληρώσει 61 εκατομμύρια ευρώ στον Γάλλο επιθετικό

Μετά από μήνες δικαστικής κόντρας, ο Κιλιάν Εμπαπέ βγήκε νικητής στην διαμάχη του με την Παρί Σεν Ζερμέν, ή καλύτερα… θριαμβευτής, αφού η γαλλική ομάδα καλείται να του καταβάλει το ποσό των 61 εκατομμυρίων ευρώ.

Το Εμπορικό Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε με απόφασή του την Παρί Σεν Ζερμέν να καταβάλλει 61 εκατ. ευρώ στον Κιλιάν Εμπαπέ, για μισθούς που δεν του καταβλήθηκαν συν μπόνους.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη και πρέπει να εκτελεστεί άμεσα! Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικούσε χρήματα που ισχυριζόταν πως του οφείλονται από μισθούς και μπόνους, μετά την αποχώρησή του από την ομάδα το καλοκαίρι του 2024.

Συνολικά, η Παρί πρέπει να καταβάλει τα 55 εκατ. ευρώ συν τις δεδουλευμένες αποδοχές αδείας. Επιπλέον, το δικαστήριο διέταξε τη δημοσίευση της απόφασης για ένα μήνα στην αρχική σελίδα της επίσημης ιστοσελίδας της Παρί.

“Είμαστε ικανοποιημένοι με την απόφαση. Αυτό είναι που θα έπρεπε να περιμένουμε όταν δεν καταβάλλονται μισθοί”, ανέφεραν οι δικηγόροι του Κίλιαν Εμπαπέ μετά την έκδοση της απόφασης.

O 27χρονος επιθετικό αγωνίστηκε στην Παρί από το 2018 μέχρι το 2024 μετρώντας 235 γκολ σε 264 εμφανίσεις και κατέκτησε μαζί της έξι πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα και δύο Λιγκ Καπ, ενώ έφτασε στον τελικό του Champions League το 2020.