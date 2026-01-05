Κινγκς – Μπακς 98-115: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ισοπέδωσε το Σακραμέντο

Tην τέταρτη νίκη τους στα τελευταία πέντε παιχνίδια στο NBA πανηγύρισαν οι Μπακς τα ξημερώματα της Δευτέρας (5/1). Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ξεκίνησε με το δεξί το… ταξίδι της στη Δύση, επικρατώντας των Κινγκς με 115-98 στο Σακραμέντο.

Οι Μπακς πήραν τη δεύτερη σερί νίκη τους, ανέβηκαν στο 16-20 και πλησίασαν τις θέσεις των πλέι οφ της Ανατολής, τις οποίες θα διεκδικήσουν με αξιώσεις εφόσον ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι υγιείς.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν είχε αντίπαλο στο Σακραμέντο, ήταν πολύ αποτελεσματικός στην επίθεση (37 πόντοι σε 31:37) και οδήγησε εκ του ασφαλούς την ομάδα του στη νίκη.

Κέβιν Πόρτερ και Γκάρι Τρεντ ήταν οι άξιοι συμπαραστάτες του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος εκτός από 37 πόντους (13/17 δίποντα, 11/13 βολές) είχε ακόμα 11 ριμπάυοντ και 1 ασίστ.

Στο 8-28 έπεσαν οι Κινγκς, με τον Νταγκ Κρίστι να μην έχει τον Ντομάντας Σαμπόνις και να χάνει στην τρίτη περίοδο τον Κίγκαν Μάρεϊ με τραυματισμό στον αστράγαλο.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Γουόριορς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (8/1) στις 05:00 στο Σαν Φρανσίσκο.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-28, 44-62, 69-85, 98-115.

ΣΑΚΡΑΜΕΝΤΟ ΚΙΝΓΚΣ (Νταγκ Κρίστι): Μάρεϊ 12 (6/13 σουτ), Ατσούα 4, Ρεϊνό 6 (8 ριμπάουντ), ΝτεΡόζαν 11 (4/10 δίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γουέστμπρουκ 21 (4/8 δίποντα, 1/8 τρίποντα, 10/12 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 3 λάθη, 5 φάουλ), ΛαΒίν 20 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Κλίφορντ 7, Σρούντερ 13 (2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιούμπανκς 4, Έλις.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Γκριν 1 (0/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αντετοκούνμπο 37, Τέρνερ 15 (3/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 μπλοκ), Πόρτερ 25 (7/13 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 12 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Τρεντ 13 (4/8 τρίποντα, 3 ασίστ), Κούζμα 3 (4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Χάρις, Πόρτις 9 (4/11 σουτ, 11 ριμπάουντ).

Τα ομαδικά στατιστικά των Σακραμέντο Κινγκς: 29/55 δίποντα, 5/25 τρίποντα, 25/32 βολές, 49 ριμπάουντ, 17 ασίστ, 10 κλεψίματα, 7 μπλοκ, 10 λάθη, 22 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 29/50 δίποντα, 10/37 τρίποντα, 27/30 βολές, 56 ριμπάουντ, 23 ασίστ, 4 κλεψίματα, 2 μπλοκ, 13 λάθη, 21 φάουλ.

Τα αποτελέσματα του ΝΒΑ

Καβαλίερς – Πίστονς 110-114

Μάτζικ – Πέισερς 135-127

Νετς – Νάγκετς 127-115

Χιτ – Πέλικανς 125-106

Γουίζαρντς – Τίμπεργουλβς 115-141

Σανς – Θάντερ 108-105

Κινγκς – Μπακς 98-115

Λέικερς – Γκρίζλις 120-114