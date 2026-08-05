Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Λουίς Φίγκο κατά Τζιάνι Ινφαντίνο: «Να παραιτηθεί άμεσα για να σωθεί το ποδόσφαιρο»

Ο Πορτογάλος πρώην ποδοσφαιριστής εξαπέλυσε δημόσια σφοδρή επίθεση προς το πρόσωπο του προέδρου της FIFA
Ο Λουίς Φίγκο
Ο παλαίμαχος σταρ του ποδοσφαίρου, Λουίς Φίγκο/ EPA
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά τη ματαίωση του αμφιλεγόμενου σχεδίου για την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ σε ιδιώτες επενδυτές, με τον Λουίς Φίγκο να ζητά την παραίτησή του από την προεδρία της FIFA.

Ο Λουίς Φίγκο με ανάρτηση που έκανε στο X κάλεσε τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να αποχωρήσει από τη θέση του για να σωθεί το ποδόσφαιρο, όπως έγραψε χαρακτηριστικά.

Άγνωστο παραμένει το μέλλον του Ινφαντίνο, όμως δεδομένα θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει να εκλεγεί ξανά πρόεδρος της FIFA, διότι πλέον οι σύμμαχοί του απομακρύνονται και οι εχθροί του αυξάνονται.

Η ανάρτηση του Λουίς Φίγκο

«Σήμερα, ενώνοντας τη φωνή μου με άλλους από όλο το ποδόσφαιρό μας, καλώ τον Τζιάνι Ινφαντίνο να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου της FIFA. Ο Ινφαντίνο έχει απαξιώσει το αξίωμα που υποσχέθηκε να αναδείξει. Έχει πει ψέματα, έχει εξαπατήσει και έχει προσπαθήσει να εξυπηρετήσει τα προσωπικά του συμφέροντα εις βάρος του αθλήματος που καλείται να υπηρετήσει.

Έχει χάσει την υποστήριξη του ανώτερου προσωπικού του, των πιο στενών συμβούλων του, της συντριπτικής πλειοψηφίας των ανθρώπων που αφιερώνουν τη ζωή τους σε αυτό το άθλημα και ακόμη και, όπως φαίνεται, του νικητή του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

Είναι πολύ αργά για να σώσει την αξιοπρέπειά του, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο. Πρέπει να φύγει. Τώρα».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
124
63
53
46
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo