Ο Λιβάι Γκαρσία στην Αθήνα, θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για το Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948

Ο Λιβάι Γκαρσία έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι της Τετάρτης (05/08/26) και θα βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να δει το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948 ( 05/08/26, 21:30, Newsit.gr, ΣΚΑΙ) για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης (04/08/26) το δανεισμό του Λιβάι Γκαρσία από την Σπάρτακ Μόσχας και μάλιστα πρόλαβε να τον δηλώσει στην ευρωπαϊκή λίστα για να είναι διαθέσιμος στη ρεβάνς με την ομάδα από τη Βουλγαρία (11/08/26, 20:30).

Ο Λιβάι Γκαρσία θα ξεκινήσει προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό για να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για τον επαναληπτικό αγώνα με την ΤΣΣΚΑ 1948, αλλά και να μπει σε αγωνιστικό ρυθμό για τη σεζόν του με τα πράσινα.