Κληρώνει για Ολυμπιακό στα playoffs του Champions League και για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα playoffs του Europa League

Το μεσημέρι της Παρασκευής (30.01.2026, COSMOTE SPORT1) είναι προγραμματισμένη στη Νιόν της Ελβετίας η κλήρωση των playoffs του Champions League αλλά και αυτή των playoffs του Europa League, με τους Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να μαθαίνουν τον επόμενο αντίπαλό τους, στις διοργανώσεις που συμμετέχουν.

Στη 1 το μεσημέρι ο Ολυμπιακός θα μάθει εάν θα αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν σε αυτή τη νοκ άουτ φάση του Champions League. Οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν 17/18 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 24/25 Φεβρουαρίου 2026.

Στην περίπτωση που περάσει ο Ολυμπιακός από τα playoffs, θα αντιμετωπίσει στους “16” την Άρσεναλ ή την Μπάγερν Μονάχου.

Τα ζευγάρια της κλήρωσης:

Ρεάλ Μαδρίτης/ Ίντερ- Μπόντο Γκλιμτ/Μπενφίκα

Παρί Σεν Ζερμέν/ Νιούκαστλ- Μονακό/Καραμπάγκ

Γιουβέντους/ Ατλέτικο Μαδρίτης- Μπριζ/Γαλατασαράι

Αταλάντα/Μπάγερ Λεβερκούζεν- Ολυμπιακός/ Μπορούσια Ντόρτμουντ

Οι οκτώ ομάδες που θα επικρατήσουν στα playoffs της νοκ άουτ φάσης προκρίνονται στη φάση των “16”, η κλήρωση της οποίας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026.

Μια ώρα μετά (14:00, COSMOTE SPORT1), ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός θα μπουν στην κληρωτίδα, για να μάθουν τον αντίπαλο τους στα playoffs του Europa League.

Ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα νοκ-άουτ θα είναι είτε ο Ερυθρός Αστέρας είτε η Θέλτα ενώ σε περίπτωση που περάσει στους “16” του Europa League, θα αντιμετωπίσει είτε τη Λιόν είτε την Άστον Βίλα

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει μία εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν στα playoffs του Europa League. Εάν πάρει το “εισιτήριο” για τη φάση των “16”, αντίπαλος του θα είναι είτε η Μίντιλαντ είτε η Μπέτις.

Οι δυο ελληνικές ομάδες θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στα playoffs στην έδρα τους.