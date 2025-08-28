Κλήρωση Champions League: Μαθαίνει αντίπαλους ο Ολυμπιακός

Μετά την ολοκλήρωση των προκριματικών για το Champions League συμπληρώθηκε το παζλ με τις ομάδες που θα βρεθούν στην League Phase της διοργάνωσης, στην οποία ο Ολυμπιακός έχει προκριθεί απευθείας. Πλέον, οι Πειραιώτες περιμένουν την κλήρωση που θα γίνει στο Μόντε Κάρλο (19:00, COSMOTE SPORT 1, MEGA, live από το Newsit.gr) για να μάθουν τις ομάδες που θα αντιμετωπίσουν στην διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στο 3ο από τα 4 γκρουπ δυναμικότητας, με τους «ερυθρόλευκους» να βρίσκουν απέναντί τους δυο ομάδες από το 1ο γκρουπ, δυο από το 2ο, καθώς και δυο από το 4ο.

Πλέον, με το νέο φορμάτ στο Champions League δεν υπάρχουν όμιλοι, αλλά ένα ενιαίο πρωτάθλημα με μια βαθμολογία και αντί για έξι παιχνίδια όλες οι ομάδες θα δώσουν από οκτώ. Οι αγώνες θα είναι μονοί (όχι εντός και εκτός έδρας όπως παλιά) με κάθε σύλλογο να παίζει τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός παιχνίδια με τις ομάδες που θα κληρωθεί.

Από τις 36 ομάδες που θα βρεθούν στην League Phase, οι πρώτοι οκτώ της βαθμολογίας προκρίνονται απευθείας στους «16», ενώ όσοι τερματίσουν από την 9η έως και την 24η θέση θα δώσουν αγώνες πλέι οφ, με φόντο τα νοκ – άουτ.

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League μετά τη σεζόν 2020/21 με τους Πειραιώτες πλέον να έχουν ξεχωριστό βάρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά την κατάκτηση του Conference League το οποίο έχει αλλάξει το status των «ερυθρόλευκων» εκτός συνόρων. Άλλωστε η συνεχή πετυχημένη παρουσία του Ολυμπιακού στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, έχει καθιερώσει την ομάδα ως ένα από τα κορυφαία club στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Πώς θα διεξαχθεί η κλήρωση του Champions League

Η διαδικασία θα ξεκινήσει από το 1ο γκρουπ, όπου η επιλογή των ομάδων θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο, χρησιμοποιώντας τα μπαλάκια, με στόχο να δημιουργηθούν οι πρώτοι όμιλοι.

Στη συνέχεια, τον λόγο θα πάρει η τεχνολογία. Το ειδικό λογισμικό της UEFA, που είχε χρησιμοποιηθεί και την περσινή σεζόν, θα αναλάβει αυτόματα να δημιουργήσει τα ζευγάρια, επιλέγοντας οκτώ αντιπάλους για κάθε ομάδα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Οι βασικοί κανόνες της διαδικασίας:

-Κάθε ομάδα θα αντιμετωπίσει δύο αντιπάλους από κάθε pot, δίνοντας ένα παιχνίδι εντός και ένα εκτός έδρας με κάθε αντίπαλο.

-Απαγορεύεται η κλήρωση ομάδων από την ίδια χώρα.

-Μέγιστο όριο δύο αντιπάλων από την ίδια εθνική ένωση για κάθε ομάδα.

-Η διαδικασία της κλήρωσης θα επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθούν όλα τα ζευγάρια.

Τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase του Champions League

1ο γκρουπ: Παρί Σεν Ζερμέν, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα, Μπριζ

3ο γκρουπ: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Ολυμπιακός, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ: Κοπεγχάγη, Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ, Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

Οι ημερομηνίες των οκτώ αγωνιστικών στη League Phase

16-18 Σεπτεμβρίου 2025: 1η αγωνιστική

30 Σεπτεμβρίου-1 Οκτωβρίου 2025: 2η αγωνιστική

21-22 Οκτωβρίου 2025: 3η αγωνιστική

4-5 Νοεμβρίου 2025: 4η αγωνιστική

25-26 Νοεμβρίου 2025: 5η αγωνιστική

9-10 Δεκεμβρίου 2025: 6η αγωνιστική

20-21 Ιανουαρίου 2026: 7η αγωνιστική

28 Ιανουαρίου 2026: 8η αγωνιστική