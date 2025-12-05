Κλήρωση Μουντιάλ 2026: Η ώρα και το κανάλι που θα την μεταδώσει

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Μουντιάλ έχει ξεκινήσει και σήμερα (05/12/25) θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της κορυφαίας διοργάνωσης του ποδοσφαίρου.

Μετά την κλήρωση θα γίνουν γνωστοί οι όμιλοι του Μουντιάλ των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά, ενώ το Σάββατο (06/12/25) θα βγουν οι αναλυτικές ημερομηνίες όλων των αγώνων.

Η κλήρωση θα γίνει στις 19:00 και θα μεταδοθεί από το κανάλι ΕΡΤ2 Σπορ.

Τα γκρουπ δυναμικότητας της κλήρωσης του Μουντιάλ

Α’ γκρουπ

Καναδάς

Μεξικό

ΗΠΑ

Ισπανία

Αργεντινή

Γαλλία

Αγγλία

Βραζιλία

Πορτογαλία

Ολλανδία

Βέλγιο

Γερμανία

Β’ γκρουπ

Κροατία

Μαρόκο

Κολομβία

Ουρουγουάη

Ελβετία Ιαπωνία

Σενεγάλη

Ιράν

Νότια Κορέα

Εκουαδόρ

Αυστρία

Αυστραλία

Γ’ γκρουπ

Νορβηγία

Παναμάς

Αίγυπτος

Αλγερία

Σκωτία

Παραγουάη

Τυνησία

Ακτή Ελεφαντοστού

Ουζμπεκιστάν

Κατάρ

Σαουδική Αραβία

Νότια Αφρική

Δ’ γκρουπ

Ιορδανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Γκάνα

Κουρασάο

Αϊτή

Νέα Ζηλανδία

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

playoffs – UEFA

Διηπειρωτικά playoffs

Διηπειρωτικά playoffs

Στον ίδιο όμιλο μπορούν να βρεθούν μέχρι δύο ομάδες από την UEFA και μια από τις υπόλοιπες συνομοσπονδίες.