Κλουζ – Άρης Betsson 111-92: Οι Θεσσαλονικείς αποκλείστηκαν από το Eurocup

Ο Άρης Betsson ολοκλήρωσε τις φετινές υποχρεώσεις του στο Eurocup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε εκτός έδρας από την Κλουζ με 111-92 στον “τελικό” πρόκρισης στην επόμενη φάση και επικεντρώνεται πλέον στις εντός συνόρων υποχρεώσεις του.

Ο Άρης ήταν κατώτερος των προσδοκιών, βρέθηκε πίσω με διψήφιες διαφορές από το πρώτο δεκάλεπτο, ενώ έχασε την επαφή με το σκορ στην τρίτη περίοδο, με την Κλουζ να φτάνει με περίπατο στη νίκη.

Ο Τζόουνς με 24 πόντους και ο Κουλμπόκα με 18 πόντους ήταν οι μοναδικοί παίκτες που διασώθηκαν από τους Θεσσαλονικείς.

ΤΑ ΔΕΚAΛΕΠΤΑ: 31-21, 55-43, 83-65, 111-92.

ΚΛΟΥΖ (Σίλβασαν): Γκούζμαν 19 (4/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), Μόλιναρ 20 (6/7 δίποντα, 7 ασίστ), Σίζερ 4 (7 ριμπάουντ), Μίρον, Κουλβίετις 3, Άλτιτ, Μίλετιτς 11 (5 ριμπάουντ), Ράσελ 19 (5/10 τρίποντα, 8 ασίστ), Πέτριτς, Γούντμπερι 11 (3/4 τρίποντα), Ρίτσαρντ 8 (2), Κρικ 16 (3/5 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλισιτς): Λονγκ 4 (7 ασίστ), Τζόουνς 24 (4/6 τρίποντα, 10/12 βολές, 9 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Νούα 11 (3/6 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Φόρεστερ 4, Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Καζαμίας 2, Χάρελ 11 (4/4 δίποντα), Άντζουσιτς 12 (3/8 τρίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Κουλμπόκα 18 (4/8 τρίποντα).

Τα ομαδικά στατιστικά της Κλουζ: 25/40 δίποντα, 14/34 τρίποντα, 19/27 βολές, 32 ριμπάουντ (25 αμυντικά – 7 επιθετικά), 28 ασίστ,12 κλεψίματα, 7 λάθη, 1 μπλοκ, 18 φάουλ.

Τα ομαδικά στατστικά για τον Άρη Βetsson: 16/26 δίποντα, 15/35 τρίποντα, 15/21 βολές, 39 ριμπάουντ (31 αμυντικά – 8 επιθετικά), 21 ασίστ, 4 κλεψίματα, 22 λάθη, 2 μπλοκ, 25 φάουλ.