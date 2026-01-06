Κολλάει η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια: «Γίνονται επιπλέον ιατρικές εξετάσεις»

Ο Σίμος Μήτογλου φαινόταν ότι θα ανακοινωνόταν από την Σαμπντόρια, όμως θα χρειαστούν περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, που βάζουν σε αμφιβολίες αν θα οριστικοποιηθεί το deal.

Τα ιταλικά μέσα αναφέρουν ότι η Σαμπντόρια δεν έχει ανακοινώσει τον Μήτογλου γιατί θέλει κι άλλο χρόνο για να αξιολογήσει την κατάστασή του, αφού είναι για πολύ καιρό εκτός δράσης.

Η Σαμπντόρια, λοιπόν, θα εξετάσει ενδελεχώς τον Έλληνα αμυντικό για να φανεί αν θα έχει αίσιο τέλος η μεταγραφή του πρώην στόπερ της ΑΕΚ στην Ιταλία.