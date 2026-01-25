Κολοσσός – Ολυμπιακός 85-98: Οι Πειραιώτες κέρδισαν στη «μάχη» της Ρόδου με «τριπλό» Γουόρντ

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 98-85 κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου εκτός έδρας και συνέχισε το αήττητο σερί του στην GBL, σε ένα παιχνίδι που στιγματίστηκε από τον άσχημο καυγά του Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο.

Το παιχνίδι είχε πολλή ένταση και όσο προχωρούσε αυτή κλιμακώθηκε. Ο Λυκογιάννης είχε έναν έντονο διάλογο με τον Μπαρτζώκα και το κερασάκι στην τούρτα ήταν ο καυγάς του Βεζένκοφ με τον Πετρόπουλο.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν καλά το παιχνίδι, όμως στην δεύτερη περίοδο δεν μπορούσαν να κατεβάσουν εύκολα την μπάλα, λόγω των απουσιών τους στα γκαρντ και έδωσαν το δικαίωμα στον Κολοσσό να πάρει κεφάλι στο σκορ (46-43).

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός καθάρισε το παιχνίδι χάρη στην απίθανη εμφάνιση του Γουόρντ που έκανε triple double με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με 98-85 υπέρ των φιλοξενούμενων, όμως σίγουρα δεν θα μείνει στην ιστορία για το ωραίο μπάσκετ που παίχτηκε, αλλά για την ένταση και τον αδιανόητο καυγά των δύο αθλητών.

Για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Ραντλ με 26 πόντους, 6 ασίστ και 7 εύστοχα τρίποντα.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν τον Ταϊρίκ Τζόουνς στο φινάλε του πρώτου μέρους. Στην έναρξη της τρίτης περιόδου εμφανίστηκε στην άκρη του πάγκου με δεμένο το μηρό.

Ο Ολυμπιακός έκανε το 15/15 στην GBL και παραμένει πρώτος, ενώ ο Κολοσσός είναι 11ος με ρεκόρ 4-11.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-27, 46-43, 63-77, 85-98

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Λυκογιάννης): Ραντλ 26 (2/4 δίποντα, 7/8 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μακ 22 (1/5 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 2/3 βολές), Νίκολς 6 (2/9 σουτ, 4 ασίστ), Γκαλβανίνι 4, Άκιν 6 (3/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκούντγουιν 4, Καράμπελας 3 (1), Κολοβέρος 7 (3/6 δίποντα, 1/2 βολές), Πετρόπουλος, Χρυσικόπουλος, Καλαϊτζάκης 2, Κουρουπάκης 5.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόρντ 18 (5/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ, 2 κλεψίματα), Βεζένκοβ 23 (6/7 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Παπανικολάου 1 (5 ασίστ), Ντόρσεϊ 15 (2/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2/2 βολές, 4 ασίστ, 5 λάθη), Τζόουνς 6 (2/2 δίποντα, 2/4 βολές, 5 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 4 (5 ασίστ), Πίτερς 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/1 βολή, 5 ριμπάουντ), Χολ 18 (6/7 δίποντα, 6/6 βολές, 8 ριμπάουντ), Φουρνιέ 3 (1 τρίποντο, 2 ασίστ, 4 λάθη).