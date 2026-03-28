Κολοσσός Ρόδου – Άρης Betsson 92-96: Διπλό με τρομερό Νουά για τους Θεσσαλονικείς

Με τον Νουά να κάνει ρεκόρ καριέρας με 31 πόντους, ο Άρης Betsson “απέδρασε” από την έδρα του Κολοσσού Ρόδου με νίκη 96-82, σε ένα φοβερό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες επιθετικά.

Ο Άρης Betsson ξεκίνησε άσχημα το παιχνίδι στην άμυνά του και δέχθηκε 36 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο από τον Κολοσσό Ρόδου, αλλά στη συνέχεια κατάφερε να φθάσει στην ανατροπή, με τον Νουά να είναι ασταμάτητος στο ματς της 24ης αγωνιστικής της GBL.

Οι “κίτρινοι” είχαν επίσης εξαιρετικούς στο ματς, τους Χάρελ και Τζόουνς με 18 και 17 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο πρόσθεσε 10 πόντους και 5 τάπες. Για τους ηττημένους, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μακ με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 36-29, 54-56, 66-72, 92-96

Τα στατιστικά των παικτών

Κολοσσός Ρόδου (Λυκογιάννης): Ραντλ 12 (2/3 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ασίστ), Μακ 24 (7/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/9 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Νίκολς 13 (3/7 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκαλβανίνι 7 (1), Ακιν 13 (5/8 δίποντα, 3/3 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα), Κένεντι 15 (3/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Κολοβέρος 2, Πετρόπουλος 3 (1), Χρυσικόπουλος 2, Κουρουπάκης 1

Άρης Betsson (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 5 (1/8 σουτ, 5 ασίστ), Νουά 31 (7/9 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 8/9 βολές, 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μποχωρίδης 4 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Χάρελ 18 (5/6 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Αντετοκούνμπο 10 (4/5 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 5 μπλοκ), Τζόουνς 17 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 10/11 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Φόρεστερ 2, Άντζουσιτς 3 (3/3 βολές), Κουλμπόκα 6 (2)