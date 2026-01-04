Κολοσσός Ρόδου – Μαρούσι 90-76: Πήρε νίκη «ανάσα» στο ντεμπούτο του Άρη Λυκογιάννη

Ο Κολοσσός Ρόδου ήταν ανώτερος μέσα στην έδρα του κόντρα στο Μαρούσι, επικράτησε με 90-76 για τη 13η αγωνιστική της GBL, στο ντεμπούτο του Άρη Λυκογιάννη στον πάγκο των νησιωτών.

Ο Κολοσσός Ρόδου είδε το Μαρούσι να παίρνει το προβάδισμα στις αρχές της 3ης περιόδου (49-50), αλλά στη συνέχεια… πάτησε γκάζι και κατάφερε να πάρει το “ροζ φύλλο” αγώνα, σταματώντας το αρνητικό σερί επτά αγώνων που έτρεχε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι γηπεδούχοι βελτίωσαν έτσι το ρεκόρ τους στο 3-9, σε αντίθεση με την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου που γνώρισε την όγδοη συνεχόμενη ήττα της και παραμένουν χαμηλά στο βαθμολογικό πίνακα (2-10)

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γκαλβανίνι με 16 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 26:58, ενώ από την άλλη ξεχώρισε ο Γκαλβανίνι με 17 πόντους και 6 ριμπάουντ σε 22:20.

Τα δεκάλεπτα: 18-20, 44-39, 69-56, 90-76