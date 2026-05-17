Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2 Τελικό: Ισοπαλία με χαμένους τους Θεσσαλονικείς στη Λεωφόρο

Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία με 2-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, “κόβοντάς” του την έξοδο στο Champion League.
Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το 0-2 και με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ, "έκοψε" από τους Θεσσαλονικείς τη δεύτερη θέση και το... όνειρο του Champions League
Το είχε "μαζεμένο" πάντως ο Ιταλός αμυντικός του Παναθηναϊκού
Φωνάζει για χέρι του Καλάμπρια στην περιοχή ο ΠΑΟΚ
Πιέζει τώρα ο ΠΑΟΚ για ένα τρίτο γκολ, το οποίο μπορεί να του δώσει και το "χρυσό" εισιτήριο για το Champions League
Από επέμβαση του Λαφόν, ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να σκοράρει σε σχεδόν κενή εστία
Από κεφαλιά του Σφιντέρσκι, ο Παβλένκα απέκρουσε, αλλά ο Ταμπόρδα βρήκε στρωμένη την μπάλα μπροστά του και "κεραυνοβόλησε" για το 2-2 στο ματς
Τραγικό πλασέ του Γερεμέγεφ από καλή θέση στην περιοχή του Παναθηναϊκού
Την ίδια ώρα όμως, η ΑΕΚ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό και πλέον ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με αυτά τα σκορ
Ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε εξαιρετικά για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ στο ματς, αλλά φαίνεται να έχει κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης
Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Τσέριν με προβολή από κοντά μείωσε σε 2-1 για τον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει πιο επιθετικός στο τελευταίο τέταρτο και έχει χάσει τρεις ευκαιρίες για γκολ
Τρομερό σουτ του Ζαρουρί έξω από την περιοχή, ο Παβλένκα εκτινάχθηκε και απέκρουσε
Από λάθος γύρισμα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ταμπόρδα έκανε με τη μία το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Ωραία επιθετική ανάπτυξη για τον Παναθηναϊκό, με τον Τσέριν να κάνει δυνατό σουτ, αλλά τον Παβλένκα να αποκρούει για τον ΠΑΟΚ
Δυνατό πλασέ του Μύθου με τη μία από κοντά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε ενστικτωδώς
Ο Ζαρουρί έκανε ωραίο πλασέ από αριστερά με το δεξί πόδι, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σάντσες στη θέση του Κοντούρη
Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλα κενά στην άμυνά του και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε εύκολα για να βρει δύο γκολ σαν σε... προπόνηση για το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται όμως στο άλλο ματς, οι Θεσσαλονικείς περιμένουν "δώρο" από την ΑΕΚ για να ανέβουν στη 2η θέση.
Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο
Ο Πέλκας βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν
Γκολ ο Ολυμπιακός στο ματς με την ΑΕΚ, γεγονός που του δίνει τη δεύτερη θέση
Κεφαλιά του Κωνσταντέλια "έκοψε" την τελευταία στιγμή την μπάλα ο Μπράουν για τον Παναθηναϊκό
Ο Ζαρουρί έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά, αλλά το σουτ του έστειλε την μπάλα άουτ
Σέντρα ακριβείας από τον Ζίβκοβιτς, με τον Μύθου να πλασάρει εξαιρετικά με τη μία στο δεύτερο δοκάρι, για το 0-2 του ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού
Από κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού για το 1-0 στο ματς
Έχει πέσει ο ρυθμός μετά το πρώτο 20λεπτο του αγώνα
Ο Σφιντέρσκι πλάσαρε με τη σειρά του έξω από την περιοχή, στέλνοντας αυτή τη φορά άουτ την μπάλα για τον Παναθηναϊκό
Πλασέ του Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ
Ο Πέλκας δεν κατάφερε να βρει την μπάλα μετά από γέμισμα από το χώρο του κέντρου, χάνοντας την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ
Ωραίο γύρισμα του Αντίνο, με τον Ταμπόρδα να πλασάρει όμως άουτ
Ο ΠΑΟΚ μοιάζει πιο επικίνδυνος στα πρώτα λεπτά και ο Λαφόν έκοψε την τελευταία στιγμή μια φάση με τον Μύθου
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γεωργιανός Κικασεϊσβίλι
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.
Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μύθου.
Ο ΠΑΟΚ είναι στο -2 από τον Ολυμπιακό και έτσι, θέλει μόνο νίκη επί του Παναθηναϊκού, περιμένοντας "δώρο" από την ΑΕΚ στο άλλο ματς
Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει οριστικά στην 4η θέση και το Conference League, αλλά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παλεύει με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League