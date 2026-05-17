Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2 Τελικό: Ισοπαλία με χαμένους τους Θεσσαλονικείς στη Λεωφόρο

Τρίτος ο ΠΑΟΚ και τέταρτος ο Παναθηναϊκός στην τελική βαθμολογία της Super League
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού
6η αγωνιστική των πλέι οφ
2 - 2
Τελικό σκορ
Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στη Λεωφόρο (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
Ο Παναθηναϊκός πήρε ισοπαλία με 2-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, “κόβοντάς” του την έξοδο στο Champion League.

21:32 | 17.05.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:31 | 17.05.2026

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε από το 0-2 και με την ισοπαλία 2-2 κόντρα στον ΠΑΟΚ, "έκοψε" από τους Θεσσαλονικείς τη δεύτερη θέση και το... όνειρο του Champions League

21:28 | 17.05.2026
Τέλος το ματς!
21:28 | 17.05.2026

Το είχε "μαζεμένο" πάντως ο Ιταλός αμυντικός του Παναθηναϊκού

21:25 | 17.05.2026
90+2'

Φωνάζει για χέρι του Καλάμπρια στην περιοχή ο ΠΑΟΚ

21:21 | 17.05.2026

Πιέζει τώρα ο ΠΑΟΚ για ένα τρίτο γκολ, το οποίο μπορεί να του δώσει και το "χρυσό" εισιτήριο για το Champions League

21:20 | 17.05.2026
85'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Από επέμβαση του Λαφόν, ο Κωνσταντέλιας δεν κατάφερε να σκοράρει σε σχεδόν κενή εστία

21:16 | 17.05.2026
82'

Από κεφαλιά του Σφιντέρσκι, ο Παβλένκα απέκρουσε, αλλά ο Ταμπόρδα βρήκε στρωμένη την μπάλα μπροστά του και "κεραυνοβόλησε" για το 2-2 στο ματς

21:15 | 17.05.2026
Γκολ ο Παναθηναϊκός!
21:11 | 17.05.2026
80'

Τραγικό πλασέ του Γερεμέγεφ από καλή θέση στην περιοχή του Παναθηναϊκού

21:10 | 17.05.2026

Την ίδια ώρα όμως, η ΑΕΚ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό και πλέον ο ΠΑΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με αυτά τα σκορ

21:09 | 17.05.2026
Ακυρώθηκε το γκολ του ΠΑΟΚ!
21:09 | 17.05.2026

Ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε εξαιρετικά για το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ στο ματς, αλλά φαίνεται να έχει κάνει φάουλ στην αρχή της φάσης

21:07 | 17.05.2026
Πάει στο VAR ο διαιτητής!
21:05 | 17.05.2026
Τρίτο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
21:05 | 17.05.2026
Ένα καλό σουτ του Ζαρουρί νωρίτερα
21:03 | 17.05.2026
69'

Μετά από φάση διαρκείας στην περιοχή του ΠΑΟΚ, ο Τσέριν με προβολή από κοντά μείωσε σε 2-1 για τον Παναθηναϊκό

21:03 | 17.05.2026
Γκολ για τον Παναθηναϊκό!
21:01 | 17.05.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει γίνει πιο επιθετικός στο τελευταίο τέταρτο και έχει χάσει τρεις ευκαιρίες για γκολ

20:56 | 17.05.2026
63'
Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Τρομερό σουτ του Ζαρουρί έξω από την περιοχή, ο Παβλένκα εκτινάχθηκε και απέκρουσε

20:55 | 17.05.2026
60'

Από λάθος γύρισμα στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Ταμπόρδα έκανε με τη μία το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

20:49 | 17.05.2026
56'
Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ωραία επιθετική ανάπτυξη για τον Παναθηναϊκό, με τον Τσέριν να κάνει δυνατό σουτ, αλλά τον Παβλένκα να αποκρούει για τον ΠΑΟΚ

20:47 | 17.05.2026
53'
Χαμένη ευκαιρία και για τον ΠΑΟΚ!

Δυνατό πλασέ του Μύθου με τη μία από κοντά, αλλά ο Λαφόν απέκρουσε ενστικτωδώς

20:42 | 17.05.2026
51'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Ο Ζαρουρί έκανε ωραίο πλασέ από αριστερά με το δεξί πόδι, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

20:40 | 17.05.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:28 | 17.05.2026

Μία αλλαγή για τον Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Σάντσες στη θέση του Κοντούρη

20:23 | 17.05.2026
Τα γκολ του ΠΑΟΚ!
20:22 | 17.05.2026
Ημίχρονο στη Λεωφόρο!

Ο Παναθηναϊκός είχε μεγάλα κενά στην άμυνά του και ο ΠΑΟΚ το εκμεταλλεύτηκε εύκολα για να βρει δύο γκολ σαν σε... προπόνηση για το 2-0 του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται όμως στο άλλο ματς, οι Θεσσαλονικείς περιμένουν "δώρο" από την ΑΕΚ για να ανέβουν στη 2η θέση.

20:22 | 17.05.2026

Δύο λεπτά οι καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο

20:18 | 17.05.2026
45'
Τεράστια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ!

Ο Πέλκας βγήκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Λαφόν

20:17 | 17.05.2026

Γκολ ο Ολυμπιακός στο ματς με την ΑΕΚ, γεγονός που του δίνει τη δεύτερη θέση

20:14 | 17.05.2026
41'

Κεφαλιά του Κωνσταντέλια "έκοψε" την τελευταία στιγμή την μπάλα ο Μπράουν για τον Παναθηναϊκό

20:13 | 17.05.2026
39'

Ο Ζαρουρί έκανε ωραία ενέργεια από αριστερά, αλλά το σουτ του έστειλε την μπάλα άουτ

20:10 | 17.05.2026
35'

Σέντρα ακριβείας από τον Ζίβκοβιτς, με τον Μύθου να πλασάρει εξαιρετικά με τη μία στο δεύτερο δοκάρι, για το 0-2 του ΠΑΟΚ στην έδρα του Παναθηναϊκού

20:07 | 17.05.2026
Δεύτερο γκολ για τον ΠΑΟΚ!
20:06 | 17.05.2026

Με το 0-1 στη Λεωφόρο και το 1-1 στην Allwyn Arena, ο ΠΑΟΚ θα πάρει το "εισιτήριο" για το Champions League από τον Ολυμπιακό

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Χωρίς νικητή το ντέρμπι αλλά με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν
Βαθμολογικό ενδιαφέρον έχουν μονάχα οι «ερυθρόλευκοι», αφού η Ένωση από την περασμένη Κυριακή (10.05.2026) είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας
20:05 | 17.05.2026
30'

Από κόρνερ του Πέλκα, ο Οζντόεφ πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού για το 1-0 στο ματς

20:04 | 17.05.2026
Γκολ ο ΠΑΟΚ!
19:54 | 17.05.2026

Έχει πέσει ο ρυθμός μετά το πρώτο 20λεπτο του αγώνα

19:52 | 17.05.2026
19'

Ο Σφιντέρσκι πλάσαρε με τη σειρά του έξω από την περιοχή, στέλνοντας αυτή τη φορά άουτ την μπάλα για τον Παναθηναϊκό

19:49 | 17.05.2026
17'

Πλασέ του Κωνσταντέλια έξω από την περιοχή, η μπάλα άουτ

19:47 | 17.05.2026
14'

Ο Πέλκας δεν κατάφερε να βρει την μπάλα μετά από γέμισμα από το χώρο του κέντρου, χάνοντας την ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ

19:40 | 17.05.2026
10'

Ωραίο γύρισμα του Αντίνο, με τον Ταμπόρδα να πλασάρει όμως άουτ

19:37 | 17.05.2026

Ο ΠΑΟΚ μοιάζει πιο επικίνδυνος στα πρώτα λεπτά και ο Λαφόν έκοψε την τελευταία στιγμή μια φάση με τον Μύθου

19:35 | 17.05.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:34 | 17.05.2026

Μικρή καθυστέρηση στη σέντρα του αγώνα, λόγω του άλλου ματς, καθώς υπάρχουν καπνογόνα στην Allwyn Arena

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 τελικό: Χωρίς νικητή το ντέρμπι αλλά με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν
Βαθμολογικό ενδιαφέρον έχουν μονάχα οι «ερυθρόλευκοι», αφού η Ένωση από την περασμένη Κυριακή (10.05.2026) είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ελλάδας
19:28 | 17.05.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

19:28 | 17.05.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γεωργιανός Κικασεϊσβίλι

19:27 | 17.05.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Παναθηναϊκός: Τσάβες, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Σιώπης, Σάντσες, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Κώτσιρας, Τζούρισιτς, Βιλένα, Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς.
 
ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Βολιάκο, Λόβρεν, Γιακουμάκης, Μεϊτέ, Τάισον, Ιβάνουσετς, Γερεμέγεφ, Μπιάνκο, Σάστρε, Τέιλορ.
19:25 | 17.05.2026
Οι ενδεκάδες στο Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ

 

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Τσέριν, Αντίνο, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Σφιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Σάντσες, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μύθου.

19:24 | 17.05.2026

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη πλευρά, δίνει το τελευταίο επίσημο παιχνίδι της ιστορίας του στη Λεωφόρο, αλλά αυτό θα γίνει χωρίς οπαδούς, λόγω τιμωρίας μίας αγωνιστικής

Η σημαία του Παναθηναϊκού
Λεωφόρος: Ένα γήπεδο σύμβολο του Παναθηναϊκού κλείνει τις πόρτες του μετά από 104 χρόνια
Το αντίο στην ιστορική έδρα των πρασίνων θα γίνει χωρίς την παρουσία φιλάθλων λόγω της τιμωρίας του Παναθηναϊκού
19:21 | 17.05.2026

Ο ΠΑΟΚ είναι στο -2 από τον Ολυμπιακό και έτσι, θέλει μόνο νίκη επί του Παναθηναϊκού, περιμένοντας "δώρο" από την ΑΕΚ στο άλλο ματς

19:18 | 17.05.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει μείνει οριστικά στην 4η θέση και το Conference League, αλλά ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να παλεύει με τον Ολυμπιακό για τη δεύτερη θέση και την έξοδο στο Champions League

19:17 | 17.05.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ για την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ της Super League

19:17 | 17.05.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
