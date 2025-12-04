Αθλητικά

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η Μίλαν ετοιμάζει πρόταση τον Ιανουάριο για τον διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή

Ο διεθνής Έλληνας άσος ετοιμάζεται για το μεγάλο βήμα στην καριέρα του
REUTERS
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει τραβήξει πάνω του τα μισά βλέμματα της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Ο 18χρονος διεθνής Έλληνας ποδοσφαιριστής “λάμπει” με τη φανέλα της Γκενκ και δεν θα αργήσει να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του.

Σύμφωνα με την gazzetta dello sport, η Μίλαν ετοιμάζεται να κάνει κίνηση τον Ιανουάριο για να αποκτήσει από την Γκενκ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Η ιταλική ομάδα προελαύνει στη Serie A και αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δραστήρια στο χειμερινό μεταγραφικό παζάρι, προκειμένου να ενισχυθεί και να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στα ραντάρ των ανθρώπων της Μίλαν, οι οποίοι τον παρακολούθησαν από κοντά στο παιχνίδι με τη Βασιλεία.

Η εν λόγω πηγή εκτιμά ότι με 25 εκατομμύρια ευρώ, οι ροσονέρι θα μπορούσαν να αποκτήσουν τον 18χρονο διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή.

