Κωνσταντίνος Καρέτσας: Μεγάλη αγωνία για τον Έλληνα άσο της Ντόρτμουντ – Η μητέρα του τον συνόδευσε στο νοσοκομείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ντόρτμουντ μετά την ξαφνική αδιαθεσία που ένιωσε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ.

Οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ και οι φίλαθλοι που ήταν στο γήπεδο «πάγωσαν» βλέποντας τον Κωνσταντίνο Καρέτσα σε μια ανύποπτη φάση στο 23ο λεπτό να κάθεται στο χορτάρι, λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσνταντέλια.

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Ο Έλληνας άσος γύρισε κατά τη διάρκεια μιας αντεπίθεσης της Ντόρτμουντ, πάσαρε στον συμπαίκτη του Τζούλιαν Ράιερσον και ταυτόχρονα σήκωσε το χέρι του για να δείξει ότι έχει πρόβλημα. Στη συνέχεια κάθισε στο έδαφος βάζοντας τα χέρια του στο πρόσωπό του.

Από την πρώτη στιγμή το πλευρό του βρέθηκε η μητέρα του Ειρήνη όπως αναφέρει η Bild. Η ίδια βρίσκονταν στην εξέδρα των VIP και άμεσα πήγε στα αποδυτήρια για να βρεθεί στο πλευρό του με την αγωνία να είναι έκδηλη στο πρόσωπό της.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα περίπου στις 22:50 ώρα Ελλάδας η μητέρα του Κωνσταντίνου Καρέτσα επιβιβάστηκε στο ασθενοφόρο και τον συνόδευσε στο νοσοκομείο.

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Η Ντόρτμουντ σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι ο νεαρός διεθνής άσος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πρόβλημα στο κυκλοφορικό. «Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χρειάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο στο παιχνίδι κόντρα στη Βιγιαρεάλ λόγω προβλημάτων με την κυκλοφορία του αίματος. Ο Κώστας είναι, δεδομένων των συνθηκών, καλά και μεταβαίνει στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση των Βεστφαλών.

ℹ️ Konstantinos Karetsas musste den Platz im Spiel gegen Villarreal aufgrund von Kreislaufproblemen verlassen. Kosta geht es den Umständen entsprechend gut, er ist zu weiteren Untersuchungen auf dem Weg ins Krankenhaus. pic.twitter.com/MAAul4jphR — Borussia Dortmund (@BVB) September 8, 2026

Μετά τον αγώνα, ο αθλητικός διευθυντής Όλε Μπουκ ανέφερε. «Δεν γνωρίζουμε πολλά γι’ αυτό. Αντικαταστάθηκε λόγω προβλημάτων στο κυκλοφορικό. Προέκυψε πολύ ξαφνικά. Στη συνέχεια κάθισε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις. Και φυσικά, περιμένουμε εκεί», εξήγησε ο 40χρονος στη μικτή ζώνη. Πρόσθεσε ότι δεν υπήρχε καμία σχέση με τους λόγους για τους οποίους ο Καρέτσας έχασε την τελευταία προπόνηση της Δευτέρας: «Αυτό συνέβη για διαφορετικούς λόγους. Είχε άλλα προβλήματα τότε».

Πλήγμα για τη Ντόρτμουντ

Εκτενής είναι η αναφορά των γερμανικών ΜΜΕ στο περιστατικό με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, στη διάρκεια του αγώνα Ντόρτμουντ – Βιγιαρεάλ League Phase του Champions League.

Η Sport1.de κάνει λόγο για ανησυχία εξαιτίας του τραυματισμού του Έλληνα παίκτη… «Ανησυχία επικράτησε στο «Signal Iduna Park», καθώς ο νεοαποκτηθείς της Ντόρτμουντ, Κωνσταντίνος Καρέτσας, χρειάστηκε να λάβει άμεσα ιατρική φροντίδα κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας στο Champions League και στη συνέχεια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τη Βιγιαρεάλ, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξαφνικά κάθισε στον αγωνιστικό χώρο και σήκωσε το χέρι του, χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με αντίπαλο, δείχνοντας πως χρειαζόταν βοήθεια».

Από την πλευρά της η Bild αναφέρει. «Νέο πλήγμα για την Ντόρτμουντ. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αναγκάστηκε να αποχωρήσει πρόωρα από τον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Champions League με τη Βιγιαρεάλ. Το καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα που μετακόμισε από την Γκενκ έναντι 30 εκατ. ευρώ, έπεσε στο έδαφος μετά από 23 λεπτά αγώνα.

Ο Καρέτσας είχε ξεκινήσει μια γρήγορη αντεπίθεση, όμως όταν στη συνέχεια έκοψε ταχύτητα και έδωσε την μπάλα στον Τζούλιαν Ρίερσον, έκανε νόημα πως χρειαζόταν να σταματήσει.

Έγινε αμέσως αντιληπτό πως ο Έλληνας ποδοσφαιριστής δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει. “Μεταφέρετέ τον! Μεταφέρετέ τον!” ακούστηκε από τα μικρόφωνα δίπλα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο γήπεδο χρειάστηκε να μπουν διασώστες και πιθανότατα γιατρός, προκειμένου να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Στη συνέχεια, ο Καρέτσας αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο πάνω σε φορείο. Οι φίλαθλοι της Ντόρτμουντ σηκώθηκαν όρθιοι και τον χειροκρότησαν θερμά, σε μια συγκινητική στιγμή.»