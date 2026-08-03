Έτσι θα φτάσουν ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ στις League Phase των διοργανώσεων της UEFA

Ημέρα κληρώσεων ήταν η Δευτέρα (03.08.2026) για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό και ΟΦΗ, οι οποίοι έμαθαν τους αντιπάλους τους στα προκριματικά των πλέι οφ σε Champions League, Europa League και Conference League.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ήδη τρεις ομάδες σε League Phase διοργανώσεων της UEFA, καθώς η περσινή πρωταθλήτρια, ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Κυπελλούχος Ελλάδας, ΟΦΗ, έχουν εξασφαλισμένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ απομένει να πετύχουν το ίδιο ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ.

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Οι πέντε εκπρόσωποι της Super League γνωρίζουν το δρόμο τους για τις League Phases των διοργανώσεων που συμμετέχουν με στόχο να αγωνίζονται όλες στην Ευρώπη, το χειμώνα.

Οι αγώνες των πλέι οφ του Champions League θα γίνουν στις 18-19 (πρώτα ματς) και 25-26 Αυγούστου. Από την άλλη, τα ματς για τα πλέι οφ του Europa και του Conference League θα γίνουν στις 20 (πρώτα ματς) και 27 Αυγούστου. Το αναλυτικό πρόγραμμα (ημέρες και ώρες) θα γίνει σύντομα γνωστό από την UEFA.

ΑΕΚ

Η ΑΕΚ ξεκινάει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της από τα πλέι οφ του Champions League και καλείται να κάνει μία πρόκριση για να αγωνιστεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

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Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς θα βρεθεί απέναντι στη νικήτρια του ζευγαριού Λέφσκι Σόφιας – Καϊράτ Αλμάτι. Το πρώτο ματς θα είναι εκτός έδρας και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Σε περίπτωση που η Ένωση δεν μπορέσει να περάσει στη League Phase του Champions League, έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League.

Λέφσκι Σόφιας και Καϊράτ Αλμάτι θα τεθούν αντιμέτωπες σε διπλές αναμετρήσεις. Το πρώτο ματς θα γίνει την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 20:30, στο γήπεδο Αρένα Γκεόργκι Ασπαρούχοφ της Σόφιας. Η ρεβάνς, στο Αλμάτι του Καζακστάν, θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 18:00, στο γήπεδο Τουρκεστάν Αρένα, χωρητικότητας 7.000 θεατών.

Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός μπήκε στην κλήρωση των playoffs του Champions League ως ζευγάρι με τη Ναϊμέγκεν κι εφόσον προκριθεί, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μπόντο Γκλιμτ, για μια θέση στη League Phase του Champions League.

Το πρώτο ματς του ζευγαριού του 3ου προκριματικού γύρου θα διεξαχθεί αύριο, Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 21:00 στο AlbertPark της Οστάνδης ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη, 11 Αυγούστου, στις 19:00, στο Aspmira Stadion στη Νορβηγία.

Το πρώτο παιχνίδι των ερυθρολεύκων στα πλέι οφ του Champions League θα γίνει στις 18-19 Αυγούστου στο «Γ. Καραϊσκάκης» και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα, 25-26 Αυγούστου, σε Βέλγιο ή Νορβηγία.

Θυμίζουμε πως ακόμη και αν αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, ο Ολυμπιακός έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του στη League Phase του Europa League.

ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ μπήκε αρχικά στην κλήρωση των playoffs του Europa League ως ισχυρός και θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Καϊράτ Αλμάτι – Λέφσκι Σόφιας από τα προκριματικά του Champions League.

Το πρώτο ματς θα γίνει την Τρίτη 4 Αυγούστου στις 20:30, στο γήπεδο Αρένα Γκεόργκι Ασπαρούχοφ της Σόφιας. Η ρεβάνς, στο Αλμάτι του Καζακστάν, θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 18:00, στο γήπεδο Τουρκεστάν Αρένα, χωρητικότητας 7.000 θεατών.

Ο ΠΑΟΚ συμμετείχε, ως ζευγάρι με την Αντερλεχτ, και στην κλήρωση των playoffs του Conference League, όπου, αν αποκλειστεί από τους Βέλγους, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μπραν-Απόλλων Λεμεσού.

Η πρώτη αναμέτρηση των Νορβηγών με τους Κύπριους θα διεξαχθεί την Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 20:00 στο γήπεδο της Μπραν, ενώ η ρεβάνς θα γίνει την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 20:00, στο Alphamega Stadium της Λεμεσού.

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός για να βρεθεί στη League Phase του Conference League θα πρέπει να κάνει 3/3 προκρίσεις. Συμμετείχε στην κλήρωση των playoffs του Conference League ως ζευγάρι με την ΤΣΣΚΑ 1948 (αντίπαλός του στον 3ο προκριματικό του Conference league) και θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας από το Europa League.

Η πρώτη αναμέτρηση του ζευγαριού θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου στις 20:00, στη FINEP Arena της Τσεχίας ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 20:00, στο Besiktas Park της Κωνσταντινούπολης.

Το “τριφύλλι” θα δώσει το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27 Αυγούστου 2026..

ΟΦΗ

Ο Κυπελλούχος Ελλάδας, ΟΦΗ, μπήκε ως ανίσχυρος στην κλήρωση των playoffs του Europa League και θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Το πρώτο ματς του ζευγαριού του 3ου προκριματικού γύρου θα διεξαχθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 19:00, σε ουδέτερη έδρα, καθώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ θα έχει ως έδρα το Adjarabet Arena στο Μπατούμι της Γεωργίας, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 21:00 στο Stadion Vasil Levski της Σόφιας.

Οι Κρητικοί θα δώσουν το πρώτο ματς στο Παγκρήτιο στις 20 Αυγούστου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27 Αυγούστου. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, ο ΟΦΗ έχει εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Conference League.