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Αθλητικά

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει πρόταση στη Τζιρόνα για τον Αζεντίν Ουναΐ

Μετά τον Λούζα, ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί για την απόκτηση και δεύτερου χαφ
REUTERS
REUTERS/Hannah Mckay
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Ο Αζεντίν Ουναΐ αποτελεί τον διακαή πόθο αρκετών φίλων του Παναθηναϊκού, με την πράσινη ΠΑΕ να παρακολουθεί τις εξελίξεις σχετικά με τον Μαροκινό χαφ χωρίς να έχει καταθέσει, όμως, πρόταση στην Τζιρόνα.

Μετά τον Λούζα, o Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει ακόμα ένα κεντρικό χαφ, με αρκετά δημοσιεύματα να συνδέουν τους πράσινους με τον πρώην άσο της ομάδας, Αζεντίν Ουναΐ.

Οι άνθρωποι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός θέλησαν να ξεκαθαρίσουν στον κόσμο ότι δεν έχει γίνει πρόταση απόκτησής του.

Τα χαρακτηριστικά του παίκτη που θα είναι η επόμενη μεταγραφή θα τα επιλέξει ο προπονητής, Τζέικομπ Νίστρουπ, σε συνεργασία με τον τεχνικό διευθυντή.

Το σίγουρο είναι ότι θα αποκτηθεί και δεύτερος χαφ, ανεξάρτητα από το αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να προκριθεί στη League Phase του Conference League.

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