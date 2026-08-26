Το πρωτάθλημα της Suberbet League 2 στην ΕΡΤ

Τα δικαιώματα των αγώνων του πρωταθλήματος της Superbet League 2 περνούν στα χέρια της ΕΡΤ για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο πρόεδρος της Superbet League 2, Πέτρος Μαρτσούκος, ενημέρωσε το ΔΣ που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη (26/8) ότι υπάρχει συμφωνία παραχώρησης των δικαιωμάτων στην ΕΡΤ.

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Η κλήρωση του πρωταθλήματος δεν θα γίνει ηλεκτρονικά, αλλά με μπαλάκια, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 στο Golf της Γλυφάδας.

Η ανακοίνωση της Superbet League 2

«Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ της Super League 2 στις 26/08/26 , ενημερώθηκαν οι ομάδες για την τηλεοπτική μετάδοση των αγώνων του Πρωταθλήματος Superbet League 2 αγωνιστικής περιόδου 2026-27 και αποφάσισαν ομόφωνα για την διαδικασία διεξαγωγής της κλήρωσης του Πρωταθλήματος Superbet League 2 2026-27».