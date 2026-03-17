Κορδόν: «Θα θέλαμε πολύ να κρατήσουμε τον Βλαχοδήμο στη Σεβίλλη, αλλά τον παρακολουθούν μεγάλοι σύλλογοι»

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος αγωνίζεται στη Σεβίλλη ως δανεικός από τη Νιούκαστλ, με τον διεθνή Έλληνα τερματοφύλακα να πραγματοποιεί σπουδαίες εμφανίσεις με την ισπανική ομάδα.

Οι Ισπανοί θεωρούν τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο την καλύτερη μεταγραφή του καλοκαιριού, με τη Σεβίλλη να προσπαθεί να τον αποκτήσει, πριν ολοκληρωθεί ο δανεισμός του.

Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία των Ισπανών με τη Νιούκαστλ δεν περιλαμβάνει οψιόν αγοράς, γεγονός που κάνει ακόμα δυσκολότερη την υπόθεση παραμονής του στη Σεβίλλη.

Ο άλλοτε τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού και νυν της Σεβίλλης, Αντόνιο Κορδόν, εξέφρασε την επιθυμία του ο Βλαχοδήμος να παραμείνει στην ομάδα, ωστόσο εξήγησε ότι τον Έλληνα τερματοφύλακα τον παρακολουθούν μεγάλοι σύλλογοι.

«Θα θέλαμε να τον έχουμε. Θα δούμε, είναι πολύ χαρούμενος στην πόλη. Είναι μια πόλη σημαντική για κάθε παίκτη που έρχεται εδώ. Κανείς δεν θέλει να φύγει και σίγουρα σκοπεύει να μείνει», τόνισε ο Κορδόν.

«Ξέρουμε ότι ο σύλλογός του γνωρίζει ότι τα πάει πολύ καλά. Υπάρχουν μεγάλοι σύλλογοι στην Ευρώπη που τον παρακολουθούν επίσης και, λοιπόν, πρέπει να περιμένουμε», πρόσθεσε.