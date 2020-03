Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει χωρίς οπαδούς τη Λίντσερ στην Αυστρία, εξαιτίας του κορονοϊού, γεγονός που έχει αφήσει με… άδεια χέρια όσους οπαδούς της πρώτης είχαν κανονίσει να βρεθούν στο γήπεδο.

Οι “κόκκινοι διάβολοι” έσπευσαν όμως να αποζημιώσουν τους περίπου 700 φίλους τους, που σκόπευαν να βρεθούν στις κερκίδες, πληρώνοντας συνολικά 280.000 ευρώ για να πάρει ο καθένας τους από 400 ευρώ.

Η Γιουνάιτεντ έκανε έτσι το… πρώτο βήμα για να βρεθεί μία λύση και με τους οπαδούς σε όλες τις χώρες που έχουν αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα, έχοντας αγοράσει από καιρό εισιτήρια αγώνων.

