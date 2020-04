Ο κορονοϊός έχει διακόψει και το NBA, με τους ιθύνοντες της αμερικανικής λίγκας όμως να είναι ένα… βήμα πιο μπροστά από όλους στα σχέδιά τους για την επανέναρξη του πρωταθλήματος, σύμφωνα με δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ.

Κι αυτό γιατί σε συνεννόηση και με την Ένωση Παικτών, το NBA φέρεται να έχει ξεκινήσει προσπάθειες να εξασφαλιστούν κάποια τεστ αίματος «τύπου διαβήτη», με τα οποία και ανιχνεύεται ο κορονοϊός στον άνθρωπο μέσα σε μόλις 15 λεπτά.

Αν κάτι τέτοιο λοιπόν είναι εφικτό, θα ξεκινήσει άμεσα και η αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του NBA, αφού θα μπορεί να γίνει ένας εγκλεισμός των παικτών, με εξέταση όλων για τον COVID-19.

NBA and NBPA have been working together to assess rapid-response testing devices that could possibly give accurate results within minutes, per @Baxter



This process could be a first step toward potentially resuming play pic.twitter.com/MZeuGsdoBc