Αθλητικά

Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας σκόραραν στο Αλ Καλίτζ – Αλ Ακντούντ 4-1

Ελληνική «υπογραφή» στα τρία από τα τέσσερα γκολ της ομάδας του Δώνη
Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας σκόραραν στο Αλ Καλίτζ – Αλ Ακντούντ 4-1

Η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού νίκησε με 4-1 την Αλ Ακντούντ, με σκόρερ τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα.

Μετά το πρώτο γκολ του Κινγκ, ανέλαβαν δράση οι δύο Έλληνες για την Αλ Καλίτζ, με τον Γιώργο Μασούρα να σκοράρει δις με εκπληκτικό πλασέ και υπέροχη προβολή, ενώ ενδιάμεσα είχε σκοράρει με άψογο τελείωμα ο Κώστας Φορτούνης, για την άνετη νίκη της ομάδας τους επί της Αλ Ακντούντ.

Οι δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού έφθασαν έτσι τα 15 γκολ στη σεζόν (8 ο Μασούρας και 7 ο Φορτούνης), οδηγώντας την ομάδα του Γιώργου Δώνη, στην 3η σερί νίκη της στη Σαουδική Αραβία.

Στην 7η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Αλ Καλίτζ.

Αθλητικά
