Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας σκόραραν στο Αλ Καλίτζ – Αλ Ακντούντ 4-1

Η Αλ Καλίτζ του Γιώργου Δώνη συνεχίζει την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, αφού νίκησε με 4-1 την Αλ Ακντούντ, με σκόρερ τους Κώστα Φορτούνη και Γιώργο Μασούρα.

Μετά το πρώτο γκολ του Κινγκ, ανέλαβαν δράση οι δύο Έλληνες για την Αλ Καλίτζ, με τον Γιώργο Μασούρα να σκοράρει δις με εκπληκτικό πλασέ και υπέροχη προβολή, ενώ ενδιάμεσα είχε σκοράρει με άψογο τελείωμα ο Κώστας Φορτούνης, για την άνετη νίκη της ομάδας τους επί της Αλ Ακντούντ.

Οι δύο πρώην παίκτες του Ολυμπιακού έφθασαν έτσι τα 15 γκολ στη σεζόν (8 ο Μασούρας και 7 ο Φορτούνης), οδηγώντας την ομάδα του Γιώργου Δώνη, στην 3η σερί νίκη της στη Σαουδική Αραβία.

هدف!

يورقوس ماسوراس يسجّل الثنائية والهدف الرابع للخليج في شباك الأخدود #الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/PWy3XuaFYJ — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 16, 2026

هدف الخليج الثالث عن طريق فورتونيس بعد مرور مميز #الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ejDD6UaCpb — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 16, 2026

هدف الخليج الثاني عن طريق يورقوس ماسوراس بتسديدة صاروخية في شباك الأخدود #الخليج_الأخدود | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/FJXFdwK5xl — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) January 16, 2026

Στην 7η θέση της βαθμολογίας βρίσκεται η Αλ Καλίτζ.