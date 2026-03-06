Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας «υπέγραψαν» τη νίκη της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία

Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιώργος Μασούρας ήταν πρωταγωνιστές σε έναν ακόμη φετινό αγώνα της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία και της χάρισαν τη νίκη με 2-1 επί της Αλ Χαζέμ.

Ένα πέναλτι του Κώστα Φορτούνη στο 60ο λεπτό του αγώνα και ένα υπέροχο τελείωμα του Γιώργου Μασούρα στο 72′, επέτρεψαν στην Αλ Καλίτζ να ανατρέψει το σκορ κόντρα στην Αλ Χαζέμ και να φθάσει στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι δύο Έλληνες “υπέγραψαν” έτσι μία ακόμη νίκη για την ομάδα τους στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου και πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη.

هدف!

فورتونيس يسجل الهدف الأول لصالح الخليج من نقطة الجزاء، مُعادلًا نتيجة اللقاء #الخليج_الحزم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/9RksraT4Og — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 6, 2026

هدف!

ماسوراس بطريقة مميزة يقلب النتيجة لصالح الخليج أمام الحزم #الخليج_الحزم | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/ppuMeBYkbF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) March 6, 2026

Βασικός ήταν και ο Δημήτρης Κουρμπέλης για την Αλ Καλίτζ.