Κώστας Φορτούνης και Γιώργος Μασούρας «υπέγραψαν» τη νίκη της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία

Δύο γκολ από τους Έλληνες παίκτες της Αλ Καλίτζ κόντρα στην Αλ Χαζέμ
Κώστας Φορτούνης
Ο Κώστας Φορτούνης σε αγώνα της Αλ Καλίτζ / Φωτογραφία αρχείου MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia

Ο Κώστας Φορτούνης και ο Γιώργος Μασούρας ήταν πρωταγωνιστές σε έναν ακόμη φετινό αγώνα της Αλ Καλίτζ στη Σαουδική Αραβία και της χάρισαν τη νίκη με 2-1 επί της Αλ Χαζέμ.

Ένα πέναλτι του Κώστα Φορτούνη στο 60ο λεπτό του αγώνα και ένα υπέροχο τελείωμα του Γιώργου Μασούρα στο 72′, επέτρεψαν στην Αλ Καλίτζ να ανατρέψει το σκορ κόντρα στην Αλ Χαζέμ και να φθάσει στο θετικό αποτέλεσμα.

Οι δύο Έλληνες “υπέγραψαν” έτσι μία ακόμη νίκη για την ομάδα τους στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας, όπου και πραγματοποιούν εξαιρετικές εμφανίσεις υπό τις οδηγίες του Γιώργου Δώνη.

Βασικός ήταν και ο Δημήτρης Κουρμπέλης για την Αλ Καλίτζ.

