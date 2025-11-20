Κώστας Καραμανλής και Νατάσα Παζαΐτη είδαν από κοντά το Παναθηναϊκός – Dubai BC στη Euroleague

Ο Κώστας Καραμανλής και η Νατάσα Παζαΐτη βρέθηκαν στις κερκίδες του Telecom Center Athens και πανηγύρισαν τη νέα νίκη του Παναθηναϊκού στη Euroleague κόντρα στη Dubai BC.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και επικράτησε με 103-82 της Dubai BC για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, με τον Κώστα Καραμανλή και τη Νατάσα Παζαΐτη στην εξέδρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην πρωθυπουργός είναι γνωστός οπαδός του “τριφυλλιού” και είχε την ευκαιρία να δει από κοντά την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, σε ένα “πράσινο” βράδυ στο κατάμεστο Telecom Center Athens.

Ο Κώστας Καραμανλής στο Παναθηναϊκός – Dubai BC / Φωτογραφίες από το stolis.gr