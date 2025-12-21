Αθλητικά

Κώστας Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής, δε θα το δει και ο Λανουά»

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τους διαιτητές της αναμέτρησης
Κώστας Καραπαπάς
Ο Κώστας Καραπαπάς/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός έμεινε ισόπαλος με 1-1 κόντρα στην Κηφισιά για την 15η αγωνιστική της Super League και οι Πειραιώτες έχουν πολλά παράπονα από τη διαιτησία της αναμέτρησης, με τον Κώστα Καραπαπά να κάνει story διαμαρτυρίας στο instagram.

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός στάθηκε στη φάση του Μπιανκόν στο τέλος της αναμέτρησης, όπου οι πρωταθλητές Ελλάδας ζήτησαν πέναλτι για χτύπημα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς στον αμυντικό των Πειραιωτών.

Το μήνυμα του Κώστα Καραπαπά στην ανάρτησή του: «Νέοι κανονισμοί;;; Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε ο VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά… Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή. Αρχίζει η ταινία».

Το story του Κώστα Καραπαπά
Το story του Κώστα Καραπαπά

Ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού έστειλε το μήνυμά του και ενδιαφέρον θα έχει το video του Στεφάν Λανουά για την ανάλυση των φάσεων της 15ης αγωνιστικής της Super League.

