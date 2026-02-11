Κώστας Μπακογιάννης: «Ορατός ο κίνδυνος να καθυστερήσει η παράδοση του νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού»

Ο Κώστας Μπακογιάνης εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της παράταξής του στο δήμο Αθηναίων με τίτλο «συναγερμός για τη Διπλή Ανάπλασ και άλλα έργα» στην οποία αναφέρει ότι κινδυνεύουν να χαθούν πολλά έργα από το ταμείο ανάκαμψης λόγω χαμηλής απορροφητικότητας. Μέσα σε αυτό και έργα που επηρεάζουν το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός στοχεύει να μπει στο νέο του γήπεδο στο Βοτανικό την άνοιξη του 2027, όμως ο Κώστας Μπακογιάννης με ανακοίνωση που εξέδωσε δημιούργησε αναταραχή στις τάξεις των φίλων των πρασίνων.

«Τα έργα του δήμου Αθηναίων, που εντάχθηκαν στην προηγούμενη θητεία και χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης εμφανίζουν εξαιρετικά χαμηλή επίσημη απορροφητικότητα, με αρκετά από αυτά να βρίσκονται ήδη σε οριακή κατάσταση.

Με τα χρονοδιαγράμματα να στενεύουν, οι καθυστερήσεις απειλούν την ολοκλήρωση τόσο των έργων της Διπλής Ανάπλασης όσο και του ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

Και συνεχίζει: «Στο πλαίσιο της Διπλής Ανάπλασης, τα μεγάλα συνοδά έργα του γηπέδου ύψους 23,7 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη διαμόρφωση πρασίνου και κοινόχρηστων χώρων, εμφανίζουν απορροφητικότητα μόλις 12,3%. Αντίστοιχα, τα έργα οδοποιίας, ποδηλατοδρόμου, κατασκευής δικτύων ομβρίων και αποχέτευσης, ύψους 21 εκατ. ευρώ, έχουν απορροφητικότητα 12%.

Οι καταληκτικές ημερομηνίες και για τα δύο έργα είναι τα τέλη Απριλίου. Χωρίς την ολοκλήρωσή τους, το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν μπορεί να λειτουργήσει, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο καθυστέρησης στην παράδοσή του.

Στα ενταγμένα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού της πόλης, που στοχεύουν στη βελτίωση της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, προϋπολογισμού 19,8 εκατ. ευρώ, η απορροφητικότητα δεν ξεπερνά το 3%, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης λήγει τον Ιούνιο».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας: «Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης αποτελούν μια μοναδική αναπτυξιακή ευκαιρία και η χαμηλή απορροφητικότητα επηρεάζει άμεσα τη ζωή στην πόλη και τις υποδομές της. Δεν είναι απλά καθυστερήσεις. Είναι ανικανότητα. Είναι ανευθυνότητα. Είναι η χαμένη ευκαιρία της Αθήνας».