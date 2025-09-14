Κώστας Παπανικολάου για την Εθνική μπάσκετ: «Αν καλεστώ στο επόμενο παράθυρο θα είμαι εκεί»

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket και ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου δήλωσε για μία ακόμη φορά… στρατιώτης της ομάδας, με μήνυμα παραμονής στη “γαλανόλευκη”.

Παρότι συμπλήρωσε πια τα 35 του χρόνια, ο Κώστας Παπανικολάου τόνισε ότι η κλήση στην Εθνική μπάσκετ είναι τιμή και έτσι θα φωνάζει “παρών” όποτε καλείται σε αυτή.

Οι δηλώσεις του Παπανικολάου

«Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Η Εθνική είναι και θα συνεχίσει να είναι τιμή. Εάν καλεστώ στο επόμενο παράθυρο θα είμαι εκεί. Εάν αυτή ήταν η τελευταία συμμετοχή μου γιατί πρέπει να γίνει ανανέωση, στην οποία είμαι υπέρ, τότε τελειώνω με έναν μαγικό τρόπο», είπε ο Κώστας Παπανικολάου.

Για το μετάλλιο ως αρχηγός της Εθνικής: «Είναι μαγεία να εκπληρώνονται τα όνειρά σου. Όνειρα που έχεις από 15 χρονών παιδί. Όταν αυτό γίνεται προσπαθείς να το διαφυλάξεις, προσπαθείς να το συνειδητοποιήσεις. Για μένα πέρσι εκπληρώθηκε το όνειρο να παίξω στους Ολυμπιακούς Αγώνες και φέτος το όνειρο του να καταφέρω κάτι με την Εθνική ομάδα σε επίπεδο Ανδρών. Αυτό ήταν που με έκανε να αγαπήσω το μπάσκετ, το να βλέπω την Εθνική του 2005 και του 2006.

Από παιδί ονειρευόμουν κι έλεγα πόσο όμορφο είναι να κάνεις κάτι τέτοιο για τη χώρα σου. Νιώθω ευλογημένος και ελπίζω να κάναμε τους Έλληνες περήφανους, παιδάκια να αγαπήσουν το μπάσκετ και ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουν τα δικά τους προβλήματα που είναι μεγαλύτερα από έναν αγώνα μπάσκετ, να καταφέραμε το μυαλό τους να ξεχαστεί ή ακόμα καλύτερα, να τους κάναμε να χαμογέλασαν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος».