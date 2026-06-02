Αθλητικά

«Ο Παναθηναϊκός έχει προσφέρει διετές συμβόλαιο 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς» σύμφωνα με σερβικό Μέσο

Έχουν φουντώσει ο φήμες για την επιστροφή του Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό
Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Telekom Center Athens (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Συνεχίζονται τα σενάρια για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τον Παναθηναϊκό, με ένα νέο σερβικό δημοσίευμα να κάνει λόγο για συμβόλαιο διετούς διάρκειας με αποδοχές ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ στον Σέρβο τεχνικό.

Πιο συγκεκριμένα, το Meridian Sport υποστηρίζει ότι πηγή από την Ελλάδα ανέφερε ότι ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να… τινάξει την μπάνκα για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αλλά σημειώνει ότι οι επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές διαψεύδονται μέχρι στιγμής.

Ακόμη και το ποσό πάντως, μοιάζει υπερβολικό, με τα δεδομένα στην αγορά των προπονητών, αλλά και το γεγονός ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε επιστρέψει στην Παρτιζάν με ένα από τα μικρότερα συμβόλαια της Euroleague.

Το δημοσίευμα για Παναθηναϊκό και Ομπράντοβιτς

«Αν και ο Αλεξάνταρ Ράσκοβιτς, ο μάνατζερ του θρυλικού προπονητή, ισχυρίζεται ότι δεν έχουν υπάρξει επαφές με τον Παναθηναϊκό, η εντύπωση είναι ότι η επιστροφή του Ομπράντοβιτς πλησιάζει. Μια πηγή από την Αθήνα, καλά ενημερωμένη για τα γεγονότα στο στρατόπεδο των Πράσινων, ισχυρίζεται ότι στον πιο επιτυχημένο Ευρωπαίο προπονητή έχει προσφερθεί διετές συμβόλαιο αξίας 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Ομπράντοβιτς δεν θα γίνει μόνο ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην Ευρώπη, αλλά θα είναι και μεταξύ των κορυφαίων συμπεριλαμβανομένου και του NBA από άποψη αποδοχών. Η γενναιόδωρη προσφορά του Γιαννακόπουλου είναι επίσης ένα μήνυμα προς τους αστέρες για το ποιος θα είναι το αφεντικό της ομάδας. Λογικά, ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ομπράντοβιτς θα επιβεβαιώσουν τη συζήτηση και οποιαδήποτε συμφωνία σε αυτό το σημείο – λόγω των τελικών του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και για συναδελφικούς λόγους (σ.σ. προς τον Εργκίν Αταμάν)».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
129
106
72
67
64
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo