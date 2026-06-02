Ο Τάσος Σιδηρόπουλος δεν βρίσκεται στους πίνακες με τους διαιτητές της ΚΕΔ για τη σεζόν 2026-27

Με μία «ηχηρή» απουσία ανακοινώθηκαν οι πίνακες της ΚΕΔ
Ο Σιδηρόπουλος στο Κηφισιά - ΑΕΛ Novibet / EUROKINISSI
Η ΚΕΔ της ΕΠΟ ανακοίνωσε τους πίνακες για τους διαιτητές της πρώτης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου, με το όνομα του Τάσου Σιδηρόπουλου να λείπει από αυτούς.

Τέσσερις νέοι διαιτητές βρίσκονται στους πίνακες που δημοσίευσε η ΚΕΔ της ΕΠΟ, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να μένει εκτός μετά από πολλά χρόνια, όπως και ο Γιάννης Παπαδόπουλος.

Οι διαιτητές της πρώτης κατηγορίας: Ευαγγέλου, Κατοίκος, Παπαπέτρου, Βεργέτης, Τσέτσιλας, Νταούλας, Ματσούκας, Ζαμπαλάς, Κατσικογιάννης, Τσιμεντερίδης, Τζήλος, Μόσχου, Κουκούλας, Γιουματζίδης, Φωτιάς, Μέγας, Πολυχρόνης, Φίτσας, Κατόπης, Κόκκινος, Τσακαλίδης.

