Κώστας Σλούκας: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος για την Εθνική Ελλάδας, το χάλκινο μετάλλιο είναι αφιερωμένο σε όλους του Έλληνες του κόσμου»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο ελληνόφωνο πρόγραμμα του SBS στην Αυστραλία και αναφέρθηκε στην επιτυχία της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket, αλλά και στην αγάπη από τους Έλληνες ομογενείς, στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” του Παναθηναϊκού.

Μετά το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας, ο Κώστας Σλούκας μετέβη στην Αυστραλία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού και γνώρισε την αποθέωση από τους Έλληνες ομογενείς για τη “γαλανόλευκη” διάκριση.

Ο ίδιος ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδας ανέφερε έτσι σχετικά τα εξής: «Είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που ήμουν μέλος αυτής της ομάδας. Παρά τις αμφιβολίες που υπήρχαν, καταφέραμε να πετύχουμε κάτι πολύ σημαντικό, να φέρουμε μια διάκριση μετά από πολλά χρόνια. Αυτό το μετάλλιο είναι αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες του κόσμου.

Με έχει εντυπωσιάσει η αγάπη του κόσμου εδώ. Από τη στιγμή που φτάσαμε, δεχθήκαμε συγκινητική στήριξη. Είναι ξεχωριστό να δίνουμε χαρά στους ομογενείς που μας περιμένουν με τόση ανυπομονησία».

Από την πλευρά του, ο Ντίνος Μήτογλου τόνισε: «Είναι τιμή να φοράς τη φανέλα της Εθνικής. Είμαστε χαρούμενοι που φέραμε επιτυχία μετά από 16 χρόνια. Στη Μελβούρνη η ατμόσφαιρα ήταν μοναδική, με πάρα πολλές ελληνικές σημαίες και κόσμο που μας έκανε να νιώσουμε σαν στο σπίτι μας».

Τέλος, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, έκανε λόγο για μία ιστορική εμπειρία: «Το μετάλλιο είναι μια σπουδαία στιγμή για τον καθένα μας. Ζήσαμε ένα πολύ δύσκολο τουρνουά, αλλά η χαρά που δώσαμε στην Ελλάδα μάς αποζημίωσε. Η ατμόσφαιρα στα γήπεδα της Αυστραλίας ήταν φανταστική και αυτή η εμπειρία θα μας μείνει αξέχαστη».