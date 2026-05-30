Ολυμπιακός: Εκτός με τενοντίτιδα ο Ντόρσεϊ, χωρίς και τους Φουρνιέ και Τζόουνς οι Πειραιώτες κόντρα στην ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στον 2ο ημιτελικό της GBL (30/05/26, 17:15) με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να μένει εκτός με τενοντίτιδα στο δεξί πόδι.

Οι Εβάν Φουρνιέ και Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι επίσης εκτός δωδεκάδας για τον Ολυμπιακό ενάντια στην ΑΕΚ, με τους Πειραιώτες να θέλουν να πάρουν τη νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο για τους τελικούς της GBL.

Στο 1ο ματς της σειράς ο γκαρντ του Ολυμπιακού είχε αποχωρήσει από το παρκέ με τον Μπαρτζώκα μετά το ματς να αναφέρει στις δηλώσεις του: «Δεν νομίζω πως τραυματίστηκε σήμερα.

Τον ενόχλησε ένα σημείο που έχει τενοντίτιδα πάνω από το γόνατο και για να είμαι ειλικρινής δεν ενημερώθηκα. Δεν πιστεύω ότι έχει κάτι σοβαρό. Νομίζω όμως ότι δεν θα είναι στο παιχνίδι του Σαββάτου. Αυτό».

Η 11άδα του Ολυμπιακού για το ματς στη Sunel Arena: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ.