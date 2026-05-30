Σάκκαρη – Τσβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» και αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στον 3ο γύρο του Roland Garros

Η Μάγια Τσβαλίνσκα κατάφερε να κάνει την ανατροπή ενάντια στη Μαρία Σάκκαρη και προκρίθηκε στις «16» του Roland Garros, με την Ελληνίδα τενίστρια να «πληρώνει» το μπλακ άουτ που έπαθε μετά το τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ. Η Πολωνή κέρδισε 2-1 (6-1, 3-6, 2-6) στα σετ του αγώνα για τον τρίτο γύρο του γαλλικού Grand Slam.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε με τρομερή αυτοπεποίθηση στο ματς κάνοντας μπρέικ στο δεύτερο σερβίς της Πολωνής για να κάνει το 3-1 στον πρώτο σετ. Έκτοτε δεν έχασε γκέιμ και και κατάφερε να κάνει το 1-0 στο παιχνίδι του τρίτου γύρου του Roland Garros κερδίζοντας 6-1.

Η Ελληνίδα τενίστρια ξεκίνησε και το δεύτερο σετ με δυναμική κάνοντας μπρέικ για το 2-1 υπέρ της, όμως η Τσβαλίνσκα αντέδρασε και πήρε για τα καλά το μομέντουμ του αγώνα. Ισοφάρισε σε 2-2 με άμεσο μπρέικ και από εκεί και πέρα κάλπαζε στο court για να ισοφαρίσει σε 1-1 στα σετ κερδίζοντας 6-3 στο δεύτερο σετ.

Η Πολωνή συνέχισε τρομερά και στο καθοριστικό σετ του αγώνα σπάζοντας το σερβίς της Σάκκαρη και κατάφερε πολύ γρήγορα να κάνει το 2-0 για να βρεθεί αγκαλιά με την πρόκριση στις «16» του Roland Garros. Η Ελληνίδα τενίστρια, αφού έκανε το 1-2 είχε τριπλό μπρέικ πόιντ για να ισοφαρίσει, όμως δεν τα κατάφερε και η Τσβαλίνσκα έκανε το 1-3 για να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Η Πολωνή συνέχισε με μπρέικ και πλέον όλα είχαν τελειώσει στο ματς. Το τρίτο σετ ολοκληρώθηκε 6-2 υπέρ της Πολωνής που προκρίθηκε στις «16» του γαλλικού Grand Slam. Εκεί θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού Πάρι – Ανισίμοβα.

Η Τσβαλίνσκα έπαιξε με πολλές μπαλιές με υψηλή αναπήδηση, κάτι που προβλημάτισε έντονα την Σάκκαρη και ειδικά μετά το μπλακ άουτ που έπαθε δεν μπορούσε να επιβάλει το ρυθμό της με κανέναν τρόπο.