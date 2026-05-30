Συγκινητικός Φλιώνης: Παίζει κανονικά για την ΑΕΚ κόντρα στον Ολυμπιακό, παρά το χαμό του πατέρα του

Ο Δημήτρης Φλιώνης έχασε τον πατέρα του την Παρασκευή (29/05/26) και έκανε ταξίδι αστραπή στη Θεσσαλονίκη, όμως αυτό δεν τον εμπόδισε από το να είναι στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα για το ματς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό (30/05/26, 17:15).

Ο αρχηγός της ΑΕΚ θα είναι δίπλα στους συμπαίκτες του για τον 2ο ημιτελικό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, στον οποίο η Ένωση θα ψάξει να κάνει την έκπληξη για να στείλει τη σειρά σε τρίτο και καθοριστικό ματς.

Την είδηση ότι ο Φλιώνης θα αγωνιστεί κανονικά για την ΑΕΚ έκανε γνωστή ο διευθυντής επικοινωνίας της ομάδας, με λόγια που δείχνουν το μεγαλείο του Έλληνα γκαρντ.

«Τι κι αν μιλήσαμε όλοι μαζί του, με πρώτο τον προπονητή, για να πράξουμε το αυτονόητο; Να τον πείσουμε, ότι προέχει να μείνει στην πατρίδα του, κοντά στη μητέρα και στ’ αδέλφια του, απερίσπαστος από τα μικρά και γήινα. Ο ίδιος μας έλεγε από χθες «μας πώς θ’ αφήσω την ομάδα μόνη; Έχουμε αγώνα…»

Ο Δημήτρης συμπληρώνει πάνω από 1000 χιλιόμετρα σε διάστημα μερικών ωρών, κουβαλώντας το ασήκωτο βάρος της τραγικής απώλειας, και τελικά θα είναι ΠΑΡΩΝ! Ο Δημήτρης, με τον αδιανόητο ψυχισμό και τον ανεπιτήδευτο ιδεαλισμό, «που δε γεννήθηκε στην ΑΕΚ», αλλά «ανδρώθηκε στην ΑΕΚ» και αποτελεί «ισόβιο μέλος της οικογένειάς μας», είναι το παιδί, που όλοι οι μπαμπάδες θα ‘θελαν…

Ο μπαμπάς του, που ξεκίνησε βιαστικά χθες το ταξίδι προς το Αιώνιο Φως, και που του μεταλαμπάδευσε τα ιδανικά της αφοσίωσης και της αξιοσύνης, θα ήταν/είναι υπερήφανος για τον σπουδαίο Γιο του! Και εμείς όλοι, εδώ, στην ΑΕΚ, είμαστε Υπερήφανοι. Να ζήσεις χρόνια πολλά, να θυμάσαι τον άξιο πατέρα σους, αδελφέ μας… Κουράγιο, AΡΧΗΓΕ!», έγραψε ο Γιώργος Νικολάου στην ανάρτησή του.