Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Μαρία Σάκκαρη – Μάγια Τσβαλίνσκα 1-2 τελικό: Η Πολωνή τενίστρια έκανε την ανατροπή και απέκλεισε την Ελληνίδα από το Roland Garros

Η Σάκκαρη έριξε την απόδοσή της μετά το πρώτο σετ του ματς
Η Σάκκαρη
Roland Garros
3ος γύρος
1 - 2
Η Σάκκαρη στο ματς με τη Τβαλίνσκα/ REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 1-2 από τη Μάγια Τσβαλίνσκα (νο.114) και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Roland Garros.

14:17 | 30.05.2026
Καλό σας απόγευμα από το Newsit.gr

Στις 19:00 ξεκινάει ο τελικός του Champions League με το newsit.gr να έχει live ενημέρωση

14:17 | 30.05.2026
Η Μαρία Σάκκαρη
Σάκκαρη – Τσβαλίνσκα 1-2: «Μπλακ άουτ» και αποκλεισμός για την Ελληνίδα τενίστρια στον 3ο γύρο του Roland Garros
Αυτοκτονία της Σάκκαρη που ξεκίνησε εντυπωσιακά στο ματς, αλλά συνέχισε απογοητευτικά
14:15 | 30.05.2026
Η Πολωνή έκανε το 2-6 και απέκλεισε τη Σάκκαρη από τη συνέχεια του Roland Garros
14:11 | 30.05.2026
Έχει δύο ματς πόιντ η Τσβαλίνσκα στο σερβίς της
14:07 | 30.05.2026
2-5 από τη Σάκκαρη, είναι ανγκασμένη να κάνει μπρέικ για να παραμείνει στο ματς
14:03 | 30.05.2026
Η Τσβαλίνσκα έκανε το 1-5 και θέλει ακόμα ένα γκειμ για να προκριθεί στην επόμενη φάση του τουρνουά
14:02 | 30.05.2026
Απίθανο το μπλακ άουτ της Σάκκαρη μετά το τρομερό πρώτο σετ
14:02 | 30.05.2026
Η Σάκκαρη συνεχίζει να έχει κακή εικόνα στο court, η Πολωνή έκανε το 1-4 με μπρέικ και είναι κοντά στη νίκη
13:46 | 30.05.2026
Η Σάκκαρη έχασε τριπλό μπρέικ πόιντ και η Τσβαλίνσκα έκανε το 1-3 στο τρίτο σετ
13:46 | 30.05.2026
Οι αθλήτριες έχουν ξεπεράσει ήδη τα 90 λεπτά αγώνα
13:45 | 30.05.2026
Η Σάκκαρη κράτησε με δυσκολία το σερβίς της και μείωσε σε 1-2
13:41 | 30.05.2026
Κράτησε το σερβίς της η Τσβαλίνσκα, πρέπει να αντιδράει η Σάκκαρη, 0-2 το σκορ
13:38 | 30.05.2026
Η Τσβαλίνσκα έκανε μπρέικ στην έναρξη του 3ου καθοριστικού σετ

Σε δύσκολη θέση η Σάκκαρη που ξεκίνησε εντυπωσιακά, αλλά έχασε το ρυθμό της

13:28 | 30.05.2026
Η Τσβαλίνσκα κέρδισε το δεύτερο σετ και ισοφάρισε σε 1-1, όλα θα κριθούν στο τρίτο σετ του ματς
13:24 | 30.05.2026
Μείωσε σε 3-5 η Σάκκαρη
13:19 | 30.05.2026
Έκανε και το 2-5 η Τσβαλίνσκα, η Σάκκαρη σερβίρει για να μείνει στο σετ
13:13 | 30.05.2026
Νέο μπρέικ από την Τσβαλίνσκα, 2-4 το σκορ, σε δύσκολη θέση πλέον η Σάκκαρη
13:10 | 30.05.2026
Κράτησε το σερβίς της η Τσβαλίνσκα και έκανε το 2-3 στο δεύτερο σετ του ματς
13:05 | 30.05.2026
Η Πολωνή απάντησε με μπρέικ, 2-2 το σκορ
12:59 | 30.05.2026
Κάνει το μπρέικ η Σάκκαρη και πλέον είναι αγκαλιά με τη νίκη, 2-1 το σκορ του 2ου σετ
12:54 | 30.05.2026
Ισοφάρισε σε 1-1 η Σάκκαρη, δεν χάνει με τίποτα στο σερβίς της σήμερα
12:51 | 30.05.2026
Η Τσβαλίνσκα έκανε το 1-0 κρατώντας με δυσκολία το σερβίς της στην έναρξη του 2ου σετ

Είχε μπρέικ πόιντ η Μαρία, αλλά η Πολωνή κατάφερε να κρατήσει το σερβίς της

12:43 | 30.05.2026
12:43 | 30.05.2026
Τα κατάφερε η Σάκκαρη, έκανε το 1-0 στο ματς και έβαλε πλώρη για την πρόκριση στις 16 του Roland Garros
12:34 | 30.05.2026
Νέο μπρέικ της Σάκκαρη, 5-1 και σερβίρει για να κλείσει το σετ
12:33 | 30.05.2026
«Πετάει» η Ελληνίδα τενίστρια, κράτησε το σερβίς της και έκανε το 4-1
12:20 | 30.05.2026
Η Σάκκαρη έκανε μπρέικ και πήρε προβάδισμα με 3-1 στο 1ο σετ του αγώνα

Τρομερή αρχή για την Ελληνίδα τενίστρια στο ματς

12:18 | 30.05.2026
Νέος περίπατος της Σάκκαρη στο σερβίς της, 2-1 το σκορ του 1ου σετ
12:11 | 30.05.2026
Η Τσβαλίνσκα ισοφάρισε σε 1-1, σερβίρει η Σάκκαρη και πάλι
12:11 | 30.05.2026
Η Ελληνίδα ξεκίνησε τέλεια το ματς κάνοντας το 1-0 χωρίς να χάσει πόντο
12:11 | 30.05.2026

Η Μαρία Σάκκαρη έχει μπει δυνατά στο φετινό Roland Garros αφού μετά από την επιτυχία της στην πρεμιέρα με 2-0 σετ απέναντι στην Λίντα Νόσκοβα, στον 2ο γύρο της διοργάνωσης καθάρισε με μεγάλη ανατροπή την Κλερ Λιου

11:51 | 30.05.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του 3ου γύρου του Roland Garros ανάμεσα στη Σάκκαρη και τη Τσβαλίνσκα
11:51 | 30.05.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
362
144
66
64
61
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo