Μαρία Σάκκαρη – Μάγια Τσβαλίνσκα 1-2 τελικό: Η Πολωνή τενίστρια έκανε την ανατροπή και απέκλεισε την Ελληνίδα από το Roland Garros

Τα κατάφερε η Σάκκαρη, έκανε το 1-0 στο ματς και έβαλε πλώρη για την πρόκριση στις 16 του Roland Garros
12:34 | 30.05.2026
Νέο μπρέικ της Σάκκαρη, 5-1 και σερβίρει για να κλείσει το σετ
12:33 | 30.05.2026
«Πετάει» η Ελληνίδα τενίστρια, κράτησε το σερβίς της και έκανε το 4-1
12:20 | 30.05.2026
Η Σάκκαρη έκανε μπρέικ και πήρε προβάδισμα με 3-1 στο 1ο σετ του αγώνα
Τρομερή αρχή για την Ελληνίδα τενίστρια στο ματς
12:18 | 30.05.2026
Νέος περίπατος της Σάκκαρη στο σερβίς της, 2-1 το σκορ του 1ου σετ
12:11 | 30.05.2026
Η Τσβαλίνσκα ισοφάρισε σε 1-1, σερβίρει η Σάκκαρη και πάλι
12:11 | 30.05.2026
Η Ελληνίδα ξεκίνησε τέλεια το ματς κάνοντας το 1-0 χωρίς να χάσει πόντο
12:11 | 30.05.2026
Η Μαρία Σάκκαρη έχει μπει δυνατά στο φετινό Roland Garros αφού μετά από την επιτυχία της στην πρεμιέρα με 2-0 σετ απέναντι στην Λίντα Νόσκοβα, στον 2ο γύρο της διοργάνωσης καθάρισε με μεγάλη ανατροπή την Κλερ Λιου
11:51 | 30.05.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το ματς του 3ου γύρου του Roland Garros ανάμεσα στη Σάκκαρη και τη Τσβαλίνσκα