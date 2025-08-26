Κώστας Σλούκας: «Εσείς δημιουργείτε το πρόβλημα στην Εθνική μπάσκετ»

Ο Κώστας Σλούκας ήταν από τα κεντρικά πρόσωπα στην αναχώρηση της Εθνικής μπάσκετ με προορισμό την Κύπρο για το Eurobasket, με τον διεθνή γκαρντ να δηλώνει ότι το σημαντικότερο στοιχείο για την Ελλάδα είναι η συνέπεια και η πίστη.

Παράλληλα, ο Κώστας Σλούκας υποστήριξε πως ενόψει της συμμετοχής στο Eurobasket δεν υπάρχει πρόβλημα στη θέση του άσου, καθώς μπορεί να κατεβάζει την μπάλα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναφέροντας πως η καθημερινή προπόνηση είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να γίνει στο στρατόπεδο της «γαλανόλευκης».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται πως η Εθνική μπάσκετ θα αντιμετωπίσει την Ιταλία (28/8, 21:30, ΕΡΤ NEWS, Novasports Start) στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025.

Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα

«Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει και ο Γιάννης την μπάλα.

Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά.

Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».