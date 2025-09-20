Κώστας Σλούκας για Παναθηναϊκό: «Θα συζητήσω με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για ανανέωση ενός έτους, σίγουρα όχι περισσότερο»

Ο Κώστας Σλούκας βρίσκεται στο τελικό στάδιο της καριέρας του και ξεκαθάρισε ότι αυτός ή επόμενος χρόνος θα είναι ο τελευταίος του στην αγωνιστική δράση με τον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδας.

Στο περιθώριο του τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος” στην Αυστραλία, ο Κώστας Σλούκας μίλησε για το μέλλον του στον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδας, αποφεύγοντας να απαντήσει για τη δεύτερη και ξεκαθαρίζοντας για τον πρώτο, ότι θα συζητήσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο τέλος της σεζόν για ένα ενδεχόμενο τελευταίο συμβόλαιο ενός έτους.

Οι δηλώσεις του Σλούκα

Για το πώς βιώνει το ταξίδι στην Αυστραλία και το παιχνίδι με τους Aδελαΐδα 36ers: «Είναι κάτι πολύ όμορφο αυτό που έχει γίνει εδώ στην Αυστραλία. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός είναι η πρώτη ομάδα που έρχεται εδώ και μπορούν όλοι οι Έλληνες να τον απολαύσει. Έχουμε πάρει πολλή αγάπη. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι αύριο, όπως καταλαβαίνετε δεν είμαστε έτοιμοι. Είναι η πρώτη προπόνηση που κάνουμε σήμερα όλοι μαζί αλλά παρόλ’ αυτά να παίξουμε για τη νίκη».

Για το αν η ομάδα θα προλάβει να είναι έτοιμη στην έναρξη της Euroleague: «Δεν πρέπει να βάζουμε δικαιολογίες στο μυαλό μας. Εμείς με καλή ή κακό μπάσκετ οφείλουμε να πάρουμε δύο νίκες στην έδρα μας και να ξεκινήσουμε με το δεξί την διοργάνωση».

Για την σεζόν που ολοκληρώθηκε: «Υπήρχε απογοήτευση σίγουρα αφού τελείωσε το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι ήμασταν καλύτερη ομάδα, παρ’όλ’αυτά δεν το δείξαμε στο γήπεδο. Οφείλουμε σαν παίκτες να έχουμε μικρή μνήμη. Ξεκινάμε μία καινούρια χρονιά με όνειρα, με φιλοδοξίες, η ομάδα είναι ακόμα καλύτερη από πέρσι, οπότε πρέπει να χτίσουμε σιγά σιγά το μέλλον μας για μία πολύ επιτυχημένη χρονιά».

Για το αν δημιουργεί πίεση το Final-Four στην Αθήνα: «Πίεση υπάρχει πάντα όταν είσαι στον Παναθηναϊκό. Τα προηγούμενα δύο χρόνια που ήμουν στον Παναθηναϊκό η πρώτη ήταν αισιόδοξη για το Final-Four. Πόσο μάλλον όταν το Final-Four γίνεται στην Αθήνα. Είναι πολύ μεγάλο το κίνητρο αλλά οφείλουμε να δείξουμε στο γήπεδο ότι αξίζουμε να πάρουμε μία θέση για το Final-Four».

Για το χάλκινο αν το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket αποτελεί έξτρα κίνητρο: «Όχι, η εθνική ομάδα έχει τελειώσει. Είναι ένα κεφάλαιο επιτυχημένο. Μπήκε στα χαρτιά. Πλέον όλοι κάνουμε focus στην χρονιά του Παναθηναϊκού, η οποία πρέπει να είναι βελτιωμένη. Γιατί δεύτερη χρονιά αποτυχίας δεν χωράει σε έναν σύλλογο όπως ο Παναθηναϊκός με πολύ καλό ρόστερ και τόσο χρόνο».

Για το μέλλον του στην Εθνική: «Δεν θέλω να απαντήσω. Το χαμόγελό μου είναι απάντηση. Όπως έχω πει πολλές φορές, πρέπει να ξέρεις πότε η ιστορία τελειώνει. Είτε η εθνική ομάδα, είτε η καριέρα σου. Οπότε, θα δούμε».

Για το πού “κλειδώνει” το μυαλό του μετά την επιτυχία με την Εθνική: «Κλειδώνει σε μία πετυχημένη χρονιά με τον Παναθηναϊκό. Σημαίνει κυνήγι των τριών τίτλων. Αυτό είναι για εμένα το πιο σημαντικό. Φυσικά, οι στόχοι που μπαίνουν πρώτα είναι ένα καλό πλασάρισμα στην κανονική περίοδο της Euroleague και μία θέση στο Final-Four και το πρωτάθλημα».

Για το αν θα παίξουν ρόλο τα φετινά αποτελέσματα για το αν θα συνεχίσει για ακόμη έναν χρόνο ή περισσότερο: «Περισσότερο σίγουρα όχι. Τώρα για έναν ακόμα χρόνο θα δούμε. Θα το σκεφτώ και θέλω να συζητήσω με τον πρόεδρο, τον Δημήτρη, τα παιδιά και όλους τους ανθρώπους. Θέλει λίγο σκέψη γιατί όπως είπα το πιο σημαντικό είναι να γνωρίζεις πότε πρέπει να τελειώσεις».

Για το αν νιώθει ότι ο Παναθηναϊκός έχει δύο ομάδες που μπορούν να πάνε στο Final-Four, όπως δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν: «Για εμένα το στοίχημα είναι πώς θα δέσει η χημεία της ομάδας. Όσους παίκτες και όσους ταλαντούχους και αν έχεις αν η χημεία της ομάδας δεν είναι καλή… Έχουμε δει άπειρες αποτυχίες ομάδων τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε, να μπει το “εγώ” κάτω από το “εμείς”, γιατί το πιο σημαντικό είναι η επιτυχία της ομάδας, όχι ατομικά οι παίκτες».