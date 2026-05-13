ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Η ώρα του ντέρμπι «δικεφάλων» και το κανάλι που θα μεταδώσει το ματς των πλέι οφ της Super League

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Τούμπα, για την 5η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, ένα ματς στο ποίο οι Θεσσαλονικείς θέλουν τη νίκη, για να κρατήσουν το πλεονέκτημα που έχουν έναντι του Ολυμπιακού.

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν στους 62 βαθμούς, με το “δικέφαλο του Βορρά” να υπερτερεί στην ισοβαθμία, ενώ την τελευταία αγωνιστική ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στην κεκλεισμένων των θυρών Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός παίζει στην έδρα της πρωταθλήτριας ΑΕΚ. Χωρίς να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, η Ένωση θα προσπαθήσει να διατηρήσει το μεγάλο αήττητο σερί 22 αγώνων που έχει στη φετινή Super League.

Το ΠΑΟΚ – ΑΕΚ θα κάνει “σέντρα’ στις 19:30, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, ενώ θα υπάρξει live για την εξέλιξή του από το Newsit.gr.