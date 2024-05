Κώστας Σλούκας στον γιο του Δημήτρη Διαμαντίδη: Θα πέσουν τα ντουβάρια εάν έρθει ο πατέρας σου στο ΟΑΚΑ

Η Euroleague δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Κώστα Σλούκα να βγάζει φωτογραφία με δύο πιτσιρικάδες. Ένας από τους μικρούς όμως, ήταν ο γιος του θρύλου του Παναθηναϊκού, Δημήτρη Διαμαντίδη!

Ο γιος ου Δημήτρη Διαμαντίδη βρέθηκε -προ ημερών- στη media day του Παναθηναϊκού, ενόψει της συμμετοχής των πρασίνων στο Final Four της Euroleague και είχε ένα τετ-α-τετ με τον Κώστα Σλούκα.

Ο γιος του θρύλου του Παναθηναϊκού και του ελληνικού μπάσκετ εμφανίστηκε φορώντας φανέλα της ομάδας. Ο Κώστας Σλούκας αντιλήφθηκε πως πρόκειται για τον γιο του Διαμαντίδη και του ανέφερε πως αν βρεθεί ο πατέρας του στο ΟΑΚΑ «θα πέσουν τα ντουβάρια», με τον μικρό να του λέει με παράπονο «δεν έρχεται».



