Μια πρωτοποριακή μέθοδο, εφαρμόζει το προπονητικό τιμ της Λίβερπουλ. Στη τελευταία προπόνηση της, ο Κώστας Τσιμίκας και ο Αλεξάντερ Άρνολντ έκαναν ασκήσεις με ειδικούς αισθητήρες στο κεφάλι τους.

Η συγκεκριμένη μέθοδος με τους αισθητήρες «Neuro 11» δεν είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται στην Λίβερπουλ, με τον Κώστα Τσιμίκα -και τον Αλεξάντερ Άρνολντ- να εμφανίζεται σε φωτογραφίες φορώντας το συγκεκριμένο… φιλέ στο κεφάλι.

Στόχος της Λίβερπουλ, με τη χρήση αυτού του αισθητήρα, είναι οι ποδοσφαιριστές να βελτιώνουν την ψυχολογική τους κατάσταση, ενόψει των κρίσιμων αγώνων όπως ο τελικός του Champions League που… έρχεται!

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη που μπορεί ν’ αποκομίσει ένας ποδοσφαιριστής από αυτό, είναι να ελεγχθούν τα συναισθήματά του και κατά πόσο βρίσκεται σε κατάσταση έντονης πίεσης και -φυσικά- να γίνουν οι απαραίτητες “παρεμβάσεις” από την ομάδα, για την βελτίωση του ποδοσφαιριστή.

Θυμίζουμε ότι ο Κώστας Τσιμίκας είχε σταθεί ψύχραιμος στην τελευταία εκτέλεση πέναλτι της Λίβερπουλ, στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, δίνοντας το τρόπαιο στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ.

🧠 Trent Alexander-Arnold wears brain sensors in training ahead of the #UCLfinal



The technology is designed to train the brain directly, helping players reach their optimum mental state. pic.twitter.com/49WULusVE7