Κώστας Τσιμίκας: Συμφώνησαν Λίβερπουλ και Ρόμα για τον δανεισμό του

Ο Κώστας Τσιμίκας ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Ρώμη για να αγωνιστεί στην ιταλική Serie A, αφού η Λίβερπουλ φαίνεται να έχει φθάσει σε συμφωνία με τη Ρόμα για το δανεισμό του διεθνούς Έλληνα μπακ.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές βρήκαν τη “χρυσή τομή” για τον δανεισμό του Κώστα Τσιμίκα και η Λίβερπουλ άναψε το “πράσινο φως” στον 29χρονο ποδοσφαιριστή, να ταξιδέψει στη Ρώμη για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τη Ρόμα.

Η συμφωνία των δύο ομάδων αφορά δανεισμό ενός έτους, με τους Ρωμαίους να καλύπτουν ολόκληρο το συμβόλαιο του Τσιμίκα, εξαιτίας της μεγάλης επιθυμίας και του Έλληνα ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στο Ολίμπικο.