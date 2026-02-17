Κοστίνια για το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Έχουμε τεράστια επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα, ο κόσμος μας δίνει δύναμη

Ο Κοστίνια εκπροσώπησε τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στη συνέντευξη Τύπου, παραμονές του αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18.02.2026, 22:00, Newsit.gr), για τα playoffs του Champiopns League.

Ο Κοστίνια σχολίασε τα αρνητικά αποτελέσματα που έφερε ο Ολυμπιακός το τελευταίο διάστημα τονίζοντας ότι όλοι οι παίκτες προσπαθούν για το καλύτερο και για να επιστρέψει η ομάδα στα θετικά αποτελέσματα, ανέφερε ότι οι Πειραιώτες γνωρίζουν τη δυσκολία που κρύβει το ματς με τη Λεβερκούζεν και τόνισε ότι ο κόσμος της ομάδας τους δίνει δύναμη.

Ο Κοστίνια μίλησε στη συνέντευξη Τύπου…

Για το αν είναι ο αγώνας που θα δώσει την αγωνιστική ώθηση: “Όλα τα παιχνίδια είναι ευκαιρίες για εμφανίσεις και αποτελέσματα. Παντού προσπαθούμε για το καλύτερο, στα δύο τελευταία ματς δεν είχαμε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Έχουμε τεράστια επιθυμία να γυρίσουμε στα θετικά αποτελέσματα. Είναι ένα νέο ματς θα προσπαθήσουμε για μία καλή εμφάνιση και το αποτελέσματα“.

Για τον κόσμο: “Πάντα για εμάς είναι σημαντική η στήριξη του κόσμου. Θα είναι μαζί μας και αύριο, τους χρειαζόμαστε, είναι σημαντική και μας δίνουν δύναμη“.

Για το αν αισθάνεται άφοβα ότι υπάρχει ρεβάνς: “Γνωρίζουμε πολύ την δυσκολία του αγώνα, ξέρουμε ότι είναι μεγάλη ομάδα παρότι κερδίσαμε. Θα είναι πρόκληση για εμάς, θα προσεγγίσουμε τον αγώνα με την πρόθεση να κερδίζουμε. Δεν θα είναι εύκολο, παίζουμε δυνατά στο γήπεδό μας για να πάρουμε το αποτέλεσμα“.

Για εκείνον προσωπικά αν του δίνει ώθηση: “Όλοι νιώθουμε την διαφορά και στις δύσκολες στιγμές μέσα στον αγώνα, η παρουσία του μας κάνει να σκεφτόμαστε θετικά”.

Για το αν βοηθάει στην προσαρμογή παικτών από τη Ρίο Άβε: “Είμαι εδώ για να τους κερδίσω γιατί μιλάμε και την ίδια γλώσσα. Όσο πιο γρήγορα προσαρμοστούν τόσο καλύτερο για την ομάδα, γιατί είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Εύχομαι να γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα“.

Για το αν υπάρχει διαφορετική λογική στα ματς πρωταθλήματος με το Champions League: “Όλα τα παιχνίδια τα προετοιμάζουμε το ίδιο. Αλλάζει η νοοτροπία γιατί παίζουμε με μεγάλες ομάδες, αυτό είναι το διαφορετικό, το πώς μας αναγκάζει η διοργάνωση να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ικανοποιούμε ένα όνειρό μας και αυτό μας κάνει καλύτερους, έχουμε την ίδια θέληση“.

Για τον αντίκτυπο που είχε στους παίκτες η ομιλία του Βαγγέλη Μαρινάκη: “Η θέση μας είναι ότι ο καθένας από την πλευρά μας να δείξει τον καλύτερό του εαυτό, θέλουμε να ξεχάσουμε όσα έγιναν. Όλοι είμαστε εδώ να βοηθήσουμε την ομάδα, το θέλουμε πολύ και να αρχίσουμε πλέον να παίρνουμε θετικά αποτελέσματα”.